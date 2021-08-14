З'явиться шанс все змінити: астрологи назвали знаки зодіаку, яким пощастить 14 та 15 серпня

Гороскоп на 14-15 серпня для всіх

У суботу з'явиться можливість для кардинальних і серйозних звершень. Енергія для цього 14 серпня буде просто зашкалювати. Витрачайте свої сили обережно та економно і по можливості - на важливі справи. Будь-яке бажання, висловлене в цей день дуже швидко досягне вищих сил і буде швидко реалізовано. Тому астрологи рекомендують правильно формулювати свої бажання і не бажати іншим нічого поганого.

У неділю з'явиться можливість налагодити або повністю завершити відносини з близькою людиною. Якщо ви давно балансуєте на межі й, то розлучаєтеся, то знову сходитеся з партнером – в цей раз вийде знайти остаточне рішення. Можлива поява людей, які давно зникли з вашого життя - і це може стати другим шансом.

Знаки Зодіаку, які відвідає удача 14-15 серпня

Телець

Винесіть на суд колегам і начальству нові професійні ідеї, які давно вже у вас в розробці. На календарі вихідні, і варто провести захід в нестандартній обстановці, де обговорення буде максимально сприятливим. Якщо немає можливості зробити це в реальності – скористайтеся Інтернетом, ваш проєкт в будь-якому випадку отримає високу оцінку.

Близнюки

Удача посміхнеться Близнюкам в професійному плані. Якщо ви мрієте про підвищення - чекайте просування вгору по кар'єрних сходах. Пам'ятайте, що отримати нову посаду – це половина справи, важливо інше – як ви себе на ній зарекомендуєте. Потрудіться на результат і повірте, це буде того коштувати.

Терези

Зірки обіцяють Терезам зустріч з людиною, яка давно зникла з вашого життя, але як і раніше не забута. Її поява стане несподіваною, але від багатьох факторів залежить – приємний це буде сюрприз або не дуже. Тільки ви можете вирішити, зустріти людину з радістю або відразу вказати на двері. Але пам'ятайте, що варто десять разів відміряти та один раз відрізати. Можливо, третього шансу у вас вже не буде.