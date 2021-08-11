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Гороскоп кохання на серпень: астрологи назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку

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Середа 11 серпня 2021 06:00
Гороскоп кохання на серпень: астрологи назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку Гороскоп любові на серпень 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на серпень говорить про те, що останній місяць літа стане спокійним і розміреним. Можливі злети та падіння, але кардинальних змін зірки не обіцяють. А ось в любовній сфері у багатьох представників зодіакального сузір'я можуть бути сюрпризи.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким обов'язково пощастить в романтичній сфері до середини серпня. Про це повідомляє Dailyhoro.

Рак

Найближчими днями Раки можуть сміливо ставити перед собою нові любовні цілі. Якщо досвід попередніх відносин став не найвдалішим, то потрібно пам'ятати – нова спроба може виявитися зовсім іншою і подарувати вам те, про що ви давно мріяли. Зірки в серпні на стороні Раків і зміцнити вплив на протилежну стать можна за допомогою спеціальних каменів-оберегів.

Терези

Вам належить в серпні навчитися дуже важливому у відносинах - довіряти близькій людині. З 12 серпня вам в цьому почне допомагати Меркурій – позбутися від сумнівів і ревнощів потрібно обов'язково, оскільки це буде заважати розвитку ваших взаємин. До 12 серпня постарайтеся стримуватися від складних розмов і слів, які можуть вибудувати між вами та партнером стіну непорозуміння.

Скорпіон

Настає ваш час для активних дій у сфері любові. Щоб стати привабливіше для представників протилежної статі, використовуйте будь-які засоби - білий колір в одязі, спеціальні камені-талісмани. Віра у власні сили та оптимізм теж не завадять. Удача в любові обов'язково прийде до позитивних Скорпіонів.

Козоріг

Постарайтеся очистити вашу душу, життя і власне житло. Зірки та планети налаштовані змінити ваше життя, можете очікувати приємні любовні сюрпризи. Деякі зміни спочатку здадуться Козерогам не дуже вдалими, але час покаже, що ці зміни безсумнівно – на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обіцяє гороскоп Таро всім знакам Зодіаку з 9 по 15 серпня.

А також розповідали про те, астрологи назвали найнебезпечніші дати в серпні.

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