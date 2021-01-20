В Україну сунуть зливи з штормовим вітром: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром зміниться кардинально. Після морозів прийде потепління, яке "підтягне" опади та посилення вітру до штормових значень. Синоптики показали карти погоди на найближчі п'ять днів, судячи з яким морозна і сніжна зима відступить остаточно.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вже із завтрашнього дня в країні очікується вітряна погода. Швидкість потоку буде дорівнювати 7-12 метрів на секунду, і така тенденція збережеться в найближчі п'ять днів. Накриють дощі більшу частину країни 24 січня, а 25-го вірогідні дощі з мокрим снігом.

Що стосується погоди на завтра, 21 січня, то морози поступово підуть з території України, а невеликий сніг вірогідний лише на північному сході.

Вдень на Заході та Півдні +3+7 градусів, вночі від +1 до -4 морозу (в Миколаївській і Херсонській областях вночі -7... -9). На Сході вдень -4... -10, а вночі -17... -24 градуси. На інших територіях вдень від +1 до -4, а вночі від -9 до -15 морозу.

У Києві четвер буде вже з температурою близько нуля вдень, а вночі все ще морозно (-9... -11), опади малоймовірні.

Погода в Україні 21 січня (фото: meteo.gov.ua)

22 січня плюсова температура вдень очікується вже по всій країні: на Заході і Півдні +5+10, на інших територіях від +1 до +5 градусів. Вночі по країні від +3 до -4, але на Сході і північному сході -3... -8 в нічний час.

Невеликий дощ імовірний у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У Києві в п'ятницю вдень +2+4, вночі від -1 до -3 морозу.

В суботу 23 січня денна температура істотно не зміниться, а ось нічний мороз відступить вже по всій країні - температура вночі близько нуля і до +4 градусів. Також цього дня можливий невеликий дощ на Заході.

У Києві в суботу +2+4 вдень, -1... +1 вночі, без опадів.

Погода в Україні 22-23 січня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 24 січня в країну прийде циклон із сильними опадами, які оминуть хіба східну частину. Вдень по країні +4+8, на Півдні до +12 градусів, вночі 0... +5, а в південних областях +3+7.

У Києві також дощ, температура вдень +4+6, вночі +1+3 градуси.

25 січня трохи похолодає на Заході, через що опади тут будуть у вигляді дощу з мокрим снігом. На інших територіях - дощ (крім Сходу).

У Києві дощ, вдень +4+6, вночі +1+3 градуси.

Погода в Україні 24-25 січня (фото: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що про низькі температури на Сході 21 січня і про посилення вітру написала також синоптик Наталка Діденко.

А ось метеоролог Вазіра Мартазінова попередила про екстремальну погоду, з якою українці будуть періодично стикатися в найближчі п'ять років.