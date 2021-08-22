Останній тиждень літа стане насиченим: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 23 по 29 серпня

Овен

На початку тижня працювати в повну силу не вийде. Але потім доведеться взяти себе в руки та зробити весь обсяг роботи швидко. У понеділок не перенапружуйтеся - настрій буде абсолютно не робочим. Середа буде більш сприятливою у всьому: в любові, в справах і варто очікувати сприятливі зміни. На вихідних чекайте поліпшення матеріального становища, можливо несподіване надходження грошей.

Телець

Перші дні тижня подарують вам нові приємні знайомства - не уникайте людних місць. Але і для домосідів можливий сюрприз - цікаві люди можуть знайти вас в Інтернеті. У четвер побудьте вдома і постарайтеся нічого не робити – це піде на користь вашому самопочуттю. Кінець тижня готує сюрпризи у вигляді позитивних змін у житті.

Близнюки

Початок тижня принесе зниження концентрації та уваги - у всьому буде винен місяць. З середи по четвер постарайтеся більше бувати в громадських місцях – там вас чекають нові знайомства, які в майбутньому стануть дуже корисними. У другій половині тижня будьте обережні, особливо в заняттях спортом - є ризик отримати травму. Відпочиньте на вихідних вдома.

Рак

Кінець літа Ракам принесе багато приємних моментів, які відобразяться на різних сферах життя. На початку тижня удача чекає в фінансах, а ось в середу і четвер не робіть нічого важливого. З п'ятниці вас відвідає умиротворений настрій. Можна вирушати в гості до рідних або відпочити в приємній компанії близьких друзів.

Лев

З понеділка вами опанує роздратування і причиною тому будуть легкі проблеми зі здоров'ям. В середині тижня сили та енергія повернуться і почнуть бити через край. Вам знадобиться сміливість і рішучість, а ентузіазм і працьовитість допоможуть домогтися багато чого. У п'ятницю можуть бути складнощі в спілкуванні з іншими людьми.

Діва

У перші дні тижня не варто робити важливих вчинків і приймати рішення – можуть бути негаразди. Також відкладіть покупки до більш сприятливих днів. В особистому житті також можуть виникнути складності. До п'ятниці можуть бути дрібні неприємності зі здоров'ям. А ось в кінці тижня ситуація налагодиться - зверніть увагу на особисте життя і чекайте хороші перспективи в розвитку бізнесу.

Терези

Початок тижня буде досить складним. На роботі можуть бути претензії від начальства - будьте уважнішими до своїх обов'язків. В середині тижня можуть бути проблеми й на роботі, і вдома. Вам загрожує емоційне виснаження, відкладіть прийняття рішень до вихідних. Останні дні будуть спокійними, без значних подій.

Скорпіон

На цьому тижні ви опинитеся справжніми везунчиками – використовуйте цей шанс для поліпшення свого особистого життя. До четверга намагайтеся більше бувати в людних метах - є шанс зустріти важливу людину. Тим, хто вже у відносинах – займіться їх зміцненням, зможете знайти спільну мову з партнером. П'ятниця і всі вихідні будуть складними - не плануйте нічого серйозного.

Стрілець

Перші дні цього тижня принесуть непорозуміння в спілкуванні з близькими. Постарайтеся проявити дипломатичність, і важливі розмови перенесіть на більш вдалий час. Одиноким Стрільцям обов'язково потрібно вибратися на побачення в четвер – дуже перспективний день для знайомств. П'ятниця і вихідні дні будуть зайняті домашніми клопотами.

Козоріг

Будьте більш активними на початку тижня - вівторок принесе Козерогам позитивні зміни в роботі або бізнесі, можливі корисні знайомства. У середу і четвер не відмовляйте членам сім'ї в допомозі, може виникнути скандал. В кінці тижня приділіть час рідним - саме час помиритися. На вихідних самотні Козероги отримають багато уваги з боку протилежної статі.

Водолій

З четверга справи у сфері бізнесу або кар'єри йтимуть чудово. А до цього - накопичуйте сили та не плануйте нічого важливого. Вам можуть запропонувати кілька цікавих і серйозних варіантів роботи. А фрілансери зможуть завести хороших клієнтів. Решту днів на цьому тижні присвятіть рідним. На вихідних можливе деяке розчарування в представниках протилежної статі.

Риби

Кінець літа для риб виявиться дуже приємним. На початку тижня у ваше життя прийде відразу кілька шансів змінити все на краще. Можливий переїзд в інше місто або країну. В середині тижня буде багато продуктивної роботи. З п'ятниці та до неділі з'явиться можливість відмінно відпочити та повеселитися. Якщо у вас є сім'я – запрошуйте гостей, якщо немає – вирушайте в гості.