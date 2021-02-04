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Полякова і Нікітюк показали правильний "гоп-стиль" на грандіозній вечірці

Автор: Світлана Мащенко

Оля Полякова нещодавно повернулася з відпочинку на Мальдівах і "потрапила з корабля на бал". Річ у тому, що зоряні друзі королеви ночі влаштували їй грандіозну вечірку-сюрприз у Києві на честь дня народження. Власне, важливу дату "королева ночі" відзначила ще на островах 17 січня, але друзі вирішили її здивувати.

І їм це вдалося. На вечірці був весь бомонд: Андре Тан, Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк, Катерина Кухар. Пізніше зірка відзвітувала в Instagram фото, на яких вони з Лесею Нікітюк показали "правильний гоп-стиль", присівши, як модно говорити, "на кортани".

"Це тільки початок", - підписала Полякова ефектні чорно-білі кадри.

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Оля Полякова та Никитюк показали, як треба "сидіти на кортанах" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники закидали зірок захопленими коментарями:

  • Фотки просто бомбічні.
  • Ух ти, які прикольні.
  • Оля, Ви така активна, що дивишся і самій охота підняти дупцю з дивану.
  • Як жарко у вас там!

Маша Єфросиніна у своїх Instagram-stories розповіла також, як Олю Полякову заманили на вечірку-сюрприз. Їй сказали, що вона буде виступати на дні народження у якоїсь іменинниці. Вона щиро здивувалася, коли вийшла з гримерки в зал, а там всі кричали її ім'я і вітали з днем народження.

До речі, не так давно Оля Полякова звинуватила Наталю Могилевську в фотошопі.

Також ми писали, що Оля Полякова з'явилася на публіці в досить шокуючому образі, запитавши, що вона відрізала, а що - пришила.

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