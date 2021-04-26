Повня у Скорпіоні несе небезпеку: що заборонено робити у цей період

Повня відбудеться 27 квітня о 6:31

Повня буде проходити дуже напружено, в аспекті тау квадрата, в Скорпіоні. Тут присутній аспект печатки нещастя або по-іншому суворого вчителя, аспект нерішучості, та все це буде моторошно забирати вашу енергію.

До події і після може з'явитися якийсь песимізм, меланхолія, депресивність або просто погане самопочуття. Так само такі аспекти викликають заздрість, жадібність та різні фобії.

Як уникнути небезпеки

"Постарайтеся в ці дні бути дисциплінованим, проявляти серйозність у всьому і багато працювати - так ви зможете уникнути негативних думок і не піддатися на чужий токсичний вплив на вас", - радить астролог.

Позаяк емоційність у ці дні буде підвищена, то краще уникати серйозних заходів і розмов. З 26-го по 28-е несприятливий час для фінансових операцій, угод, хірургічних операцій.