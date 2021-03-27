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Повний місяць у березні 2021: які є заборони і небезпека в цей період

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 14:00
Повний місяць у березні 2021: які є заборони і небезпека в цей період Повня в кінці березня 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Повний Місяць у березні 2021 року настане 28 числа о 21:48 за київським часом. Кожен повний місяць має свою особливу енергетику і потрібно дотримуватися рекомендацій астрологів, щоб уникнути неприємностей і небезпеки.

Як розповіла нам відомий український астролог Аріна Артуровна, повня в березні може висвітлити всі проблеми, які є в партнерських відносинах.

За словами фахівця, саме в цей період будуть зрозумілі всі нюанси та труднощі в особистих, бізнесових та сімейних відносинах – як мінуси, так і плюси всіх ситуацій. Розв'язати ці проблеми можна за допомогою дипломатії, консенсусу і задоволення обох сторін.

Прислухайтеся до ваших партнерів

"Приберіть свій егоцентризм і прислухайтеся до партнера. І тоді повний місяць допоможе вказати вам, з ким вам варто вести спільні проєкти, з ким і як вибудовувати довгострокові перспективні відносини, яким чином вибудувати командну роботу", - радить Аріна Артуровна.

Вона додала, що настає відмінний час, щоб зменшити дозу формальності, проявити аристократизм, хороші манери, порадитися з колегами або компетентними людьми у своїй галузі. А ось провокувати конфлікти не варто, під забороною також недоброзичливість, егоїзм, хамство – все це приїде до зриву угод і планів.

Ще один астролог – Юлія Погорельченко, повідомила на своїй сторінці в Instagram про те, що в повний Місяць з'явиться багато енергії та сил. Настане відмінний час для потужного ривка у здійсненні завдань.

Використовуйте момент, щоб помиритися з близькими

"У цю Повню максимально піднімуться питання відносин, хтось захоче щось змінити, хтось примириться, хтось знайде в собі сили розв'язати назрілі питання. Відмінний час на примирення, якщо до нього готові обидві сторони, але якщо хтось проти, то краще відкласти цей крок, висока ймовірність конфліктів. Особливо складно буде домовитися жінкам. Можна зробити ривок для розв'язання юридичних питань", - розповіла астролог.

Вона порекомендувала бути терпимішими до близьких, через те, що можуть зашкалювати емоції, не планувати нічого важливого, оскільки є ризик зриву планів або кардинальної зміни та постаратися перенести на інший день планові хірургічні операції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог попередила про найголовнішу подію цієї весни.

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