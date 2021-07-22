Повня з аспектом на Чорний Місяць несе небезпеку: що не можна робити в цей час

Повня в липні відбудеться 24-го числа у Водолії з аспектом на Чорний Місяць. У цей час можуть відкритися нові фінансові можливості, успішними будуть новаторські ідеї, зустрічі, інвестиції, але є і небезпеки.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
"Водолій відповідає за свободу вибору, вихід за рамки обмежень і нав'язування чого-небудь. Підсвідомо буде хотітися свободи, змін, і найбільше це стосуватиметься фінансової сторони життя", - говорить експерт.
У цей період потрібно шукати нові рішення, нестандартні підходи, використовувати нові технології. Особливо - у рішеннях грошових питань і переході на новий фінансовий рівень.
"Ця повня говорить про те, що мислити потрібно по-іншому і тоді відкриються нові фінансові можливості. Корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси", - додала експерт.
Небезпечно в цей час набовтати зайвого або ж повірити базіку.
У цей час можна йти на ризики, зустрічатися з друзями, однодумцями, опікунами, спонсорами, меценатами; організовувати (вступати в) спільноти, клуби; купувати гаджети і техніку.
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