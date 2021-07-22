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Повня з аспектом на Чорний Місяць несе небезпеку: що не можна робити в цей час

Автор: Світлана Мащенко

Повня в липні відбудеться 24-го числа у Водолії з аспектом на Чорний Місяць. У цей час можуть відкритися нові фінансові можливості, успішними будуть новаторські ідеї, зустрічі, інвестиції, але є і небезпеки.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"Водолій відповідає за свободу вибору, вихід за рамки обмежень і нав'язування чого-небудь. Підсвідомо буде хотітися свободи, змін, і найбільше це стосуватиметься фінансової сторони життя", - говорить експерт.

У цей період потрібно шукати нові рішення, нестандартні підходи, використовувати нові технології. Особливо - у рішеннях грошових питань і переході на новий фінансовий рівень.

"Ця повня говорить про те, що мислити потрібно по-іншому і тоді відкриються нові фінансові можливості. Корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси", - додала експерт.

Небезпечно в цей час набовтати зайвого або ж повірити базіку.

Сприятливою повня у Водолії буде для:

  • прогнозування майбутнього,
  • хитросплетених схем отримання прибутку,
  • звернення до астрологів, фінансових аналітиків, ризик-менеджерів,
  • зустрічей з цікавими та неординарними людьми,
  • інвестування в майбутнє, IT-проекти, громадські організації, нові технології будь-яких галузей і стартапи,
  • просування новаторських ідей, різних нововведень, впровадження нових технологій,
  • культурно-масової, спортивної, громадської діяльності, для зборів, мітингів, демонстрацій.

У цей час можна йти на ризики, зустрічатися з друзями, однодумцями, опікунами, спонсорами, меценатами; організовувати (вступати в) спільноти, клуби; купувати гаджети і техніку.

Раніше астролог також розповіла про особливий період, який нам принесе інгресія Венери в Діву.

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