Щоб корисно і небанально: топ-3 варіанти подарунків колегам на 8 березня

Напередодні 8 Березня ми зібрали найбільш оригінальні ідеї презентів для співробітників

Что подарить – вечный вопрос, который накануне Международного женского дня не дает покоя никому. И если с подарками близким и родным хоть немного, но проще – вы, по крайней мере, знаете их личные предпочтения. То с сотрудниками все намного сложнее – нужно найти что-то оригинальное плюс оно должно подойти всем. Чтобы вам не пришлось долго ломать голову, мы составили топ-3 оригинальных подарков, которые оценят ваши коллеги.

Запас еды

Чувство голода – главный враг офисного работника. Именно он порой заставляет нас выходить в ближайший магазин и покупать по необоснованно дорогим ценам шоколадки, печенье, булочки и прочие калорийные продукті, которые сводят на нет все усилия в спортзале. Поэтому проявите заботу и подарите коллегам запас полезной еды, которая сможет храниться в ящике рабочего стола и будет спасать в экстремальных ситуациях. Например, ассорти орешков, сушеные фрукты, raw-батончики или другие полезные сладости… Еще один беспроигрышный вариант – полугодовой запас разнообразных чаев ;)

Простые полезные вещи

Подарок коллеге – это тот случай, когда нужно оставить все дорогое, изысканное и с личным подтекстом. И сосредоточиться на обычных, но таких необходимых вещах, делающих жизнь проще и приятнее. Например, комфортные сменные тапочки, которые уберегут от усталости и отеков; чашка кипкап – чтобы захватить кофе с собой, когда очень спешите на работу; крем для рук, спасающий от пересыхания и жесткой воды; или же проездной в метро – вообще отличный вариант для всех, позволяющий сэкономить и и не тратить время на очереди.

Творческий мастер-класс

Возможность себя творчески проявить – еще один оригинальный подарок. Особенно он подойдет представителям монотонных профессий. К счастью, самые разнообразные мастер-классы сейчас очень популярны. Освоение акварельной живописи, урок флай йоги, самбы или плетение браслетов из бисера – тут можно включать фантазию. Поверьте, даже если сначала подарок вызовет недоумение, позже он будет оценен по достоинству. Ведь это прекрасный шанс по-новому взглянуть на мир и на свое предназначение в нем. С его помощью можно найти увлечение, открыть в себе талант, еще раз убедиться, что жизнь – разнообразна и прекрасна, или вообще уйти в новый для себя вид деятельности – всякое бывает.

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