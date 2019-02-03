Знайте міру у всьому: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 3 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на неділю

В воскресенье, 3 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака не увлекаться авантюрами. Иногда все резко может выйти из-под контроля.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп советует Овну знать меру во всем, иначе можно угодить в неприятные ситуации. Кушайте маленькими порциями, думайте, что говорите, откажитесь от риска и экстремальных видов спорта. Женщинам Овнам нужно быть аккуратнее, применяя новые косметические средства. Не исключена аллергическая реакция после масок и скраба.

⠀

Телец

3 февраля 2019 года перед Тельцом откроется новая дорога, по которой нужно пройти достойно. Не надейтесь на стремительную прибыль, даже если работаете на трех предприятиях. Наоборот, берегите силы для более великих достижений. Они скоро придут, если Телец не снизит планку. Если вы находитесь в отпуске, то организуйте экскурсию по родному городу.

⠀

Близнецы

Гороскоп советует Близнецам применять нестандартные ходы и выходы из сложившихся ситуаций. Пусть что-то вам покажется абсурдным, но заложенное в почву «зерно» даст хороший урожай. Благоприятно сложатся у Близнецов отношения с давним другом, если позвонить ему вечером. Не исключена срочная поездка по делам, а также крупные траты на семью.

⠀

Рак

3 февраля Рака минуют неприятности и потери, если с утра нацелиться на победу. В рабочей обстановке ведите себя увереннее, ведь на вас многие равняются. Общность взглядов и целей позволит Раку объединиться с теми, с кем вы давно хотели сотрудничать. Есть шанс подписать выгодный контракт с западными партнерами на долгий срок.

⠀

Лев

Гороскоп советует Льву двигаться по пути наибольшего сопротивления. Даже если будет трудно, не сдавайтесь. Возможностей обрести равновесие и вырасти духовно — множество. Благородные цели позволят Льву найти настоящих друзей. Кто-то из них станет для вас гуру и наставником в личной жизни. От поездки на машине лучше отказаться.

⠀

Дева

3 февраля у семейной Девы разразится жуткий скандал с одним из родственников. Тот, кто мудрее, естественно, промолчит и окажется в победителях. Полезны оздоровительные процедуры для укрепления общего здоровья. Деве нужно закалять организм, принимать контрастный душ и делать дыхательную гимнастику. Иммунитет заметно снижен.

⠀

Весы

Гороскоп не советует Весам делать все на скорую руку, ведь это грозит ошибками, обидами на самих себя и разочарованиями. Богатый творческий потенциал приведет к достижению целей. Одинокие Весы имеют все шансы завязать романтическое знакомство. Для этого лишь нужно раньше уйти с работы, внимательно смотреть по сторонам и быть на позитиве.

⠀

Скорпион

3 февраля 2019 года у Скорпиона все задуманное исполнится, что уже придаст самоуверенности и здоровых амбиций. Не исключены финансовые потери, но от них никто не застрахован. Желательно, на пару часов сменить обстановку, если вы работаете в офисе. Творческие задания и порция вдохновения – вот, что откроет Скорпиону перспективы.

⠀

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцу разбрасываться деньгами, словами и достойными друзьями. Повышенная нервозность и импульсивность приведет к конфликтам, ну а они, в свою очередь, в корне испортят настроение и отношения с людьми. Сегодня в приоритете должна быть душевная щедрость. Стрельцу не следует скупиться на признания в любви.

⠀

Козерог

3 февраля 2019 года Козерогу так сильно захочется сменить имидж, что он с утра побежит в салон красоты. Увиденный результат сразит наповал, в лучшем смысле этого слова. В коллективе возможны споры, ненужные разговоры и даже настоящая революция. В финансовой сфере Козерогу не следует вкладывать деньги в незнакомые проекты.

⠀

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею проявить свою природную уникальность в общественных мероприятиях. Вас заметят, оценят по достоинству и предложат выгодное сотрудничество. Вот только времени на личную жизнь, увы, не останется. И именно это может привести Водолея к проблемам в отношениях. Постарайтесь ко всему подойти спокойно и философски.

⠀

Рыбы

3 февраля 2019 года Рыбам следует отказаться от денежных вложений, какими бы заманчивыми не были предложения. Накопленные суммы лучше потратить на семью, детей и приятные подарки. Отличный день для отдыха на турбазе, занятий спортом и закаливающих процедур. Творческие замыслы Рыб воплотятся в реальность, о чем вы давно мечтали.

К слову, эксперт назвала лучше и худшие дни для начала программы по похудению и занятий спортом.

Читайте также, кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым.

Кроме того, астролог назвала опасные даты лета 2019.