Обставини сильніше ваших прагнень: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 января, во вторник, звезды рекомендуют знакам Зодиака положиться на волю судьбы и плыть по течению, чтобы не пришлось защищаться от самих себя.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

29 января 2019 года Овен может угодить в такой переплет, что дело завершится не только перебранкой, но и рукоприкладством. Исключить все это можно, но обстоятельства сильнее вас и ваших стремлений. До обеда попытайтесь реализовать все, что наметили. Особенно, в сфере бизнеса и торговли. Благородство в разумных пределах поможет Овну в любви.

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Телец

Гороскоп рекомендует Тельцу рационально тратить силы и время. Если нарушите ход событий, то не жалуйтесь потом на головную боль и депрессию. Испытание деньгами придется пройти тем, кто получил в качестве приза крупную сумму. Если Телец разумно ее потратит, то будет молодцом. В противном случае, вам больше не светит такая прибыль.

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Близнецы

29 января 2019 года Близнецов ожидают сплошные разборки, скандалы и споры. Если будете держать себя в ежовых рукавицах, то изолируете себя от бесконечных стрессов. Новые дела, как и начавшийся роман, подарят Близнецам уйму впечатлений. Вот только в финансовом плане вы сами оплошали. Зачем давать в долг крупные суммы?

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Рак

Гороскоп предсказывает Раку оборону, но удивительно то, что защищаться вам придется от самих себя. Предстоит побороть в себе те качества, которые ведут к агрессии, несдержанности и мнительности. Авторитет не пошатнется у Рака, который знает, чего хочет. Рабочие моменты держите под контролем, чтобы получить премию от начальства.

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Лев

29 января Льву нужно жить по системе, что очень хорошо воспитывает и дает заряд бодрости. Трезво оценивайте свои возможности и энергетический запас. Учтите, что все потраченное, уже не вернется. Это, кстати, касается и денежных средств. Льву не следует брать с собой в дорогу крупные суммы. Сохранить не получится даже пару сотен.

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Дева

Гороскоп предсказывает Деве финансовый кризис. Если есть надежные друзья, то непременно обратитесь к ним. Дальновидность понадобится вам в работе с документами. Никакие ошибки и недочеты не исправятся по щучьему веленью. В семейных отношениях у Девы все в порядке, хотя романтики явно не хватает. Кому? Вам обоим. Сходите в кино или в ресторан.

Весы

29 января 2019 года Весы будут раздражаться из-за пустяка, что притянет к ним массу негатива. Если не хотите остаться без сил, то сохраняйте спокойствие в любых ситуациях. В финансовой сфере вам понадобятся гарантии, причем, в письменном виде. Весы-бизнесмены обязаны все держать под контролем, чтобы не оказаться зависимыми от партнеров.

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Скорпион

Гороскоп обещает Скорпионам короткую, но экстренную поездку по служебным делам. Если соберетесь в нее стремительно, то быстрее вернетесь домой. В разговоре с избранником старайтесь не затрагивать «больные» темы. Это может привести к ревности, претензиям и конфликту. В бумагах Скорпиону потребуется аккуратность и грамотность.

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Стрелец

29 января 2019 года Стрелец окажется в таком плачевном финансовом состоянии - придется разбить копилку. Ой, как жалко, но деньги очень нужны. В любовной сфере не стоит цепляться за то, что осталось в прошлом. Живите сегодняшним днем, дорожите отношениями. На дороге Стрельцу следует соблюдать осторожность, не исключены аварийные ситуации.

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Козерог

Гороскоп советует Козерогу на протяжении всего дня контролировать настроение. Эмоции способны разрушить даже самые теплые и прочные отношения. С коллегами и начальством будьте мягки и учтивы, как никогда. Сегодня разрешится какая-то давняя проблема, связанная с выплатой долгов. Козерогу следует отказаться от нагрузок в работе и спортзале.

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Водолей

29 января 2019 года Водолей найдет такое укромное местечко в своей душе, куда никто не проникнет. Вам давно хотелось уединиться, и вот этот день настал. Отлично выехать на природу, почитать или заняться творчеством. Свободное самовыражение Водолею пойдет на пользу. Ну, а финансовые проблемы не ставьте во главу угла. Они решатся и без вас.

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Рыбы

Гороскоп советует Рыбам действовать по интуиции, поступать по совести, а если радоваться, то от души. Будьте искренни и честны, как никогда, чтобы окружающие еще раз убедились – перед ними самодостаточная личность. Самостоятельно пройдите по пути наименьшего сопротивления в финансовой сфере. Это приумножит ваш капитал.

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