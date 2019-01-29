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Обставини сильніше ваших прагнень: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 января, во вторник, звезды рекомендуют знакам Зодиака положиться на волю судьбы и плыть по течению, чтобы не пришлось защищаться от самих себя.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен 

29 января 2019 года Овен может угодить в такой переплет, что дело завершится не только перебранкой, но и рукоприкладством. Исключить все это можно, но обстоятельства сильнее вас и ваших стремлений. До обеда попытайтесь реализовать все, что наметили. Особенно, в сфере бизнеса и торговли. Благородство в разумных пределах поможет Овну в любви.

Телец 

Гороскоп рекомендует Тельцу рационально тратить силы и время. Если нарушите ход событий, то не жалуйтесь потом на головную боль и депрессию. Испытание деньгами придется пройти тем, кто получил в качестве приза крупную сумму. Если Телец разумно ее потратит, то будет молодцом. В противном случае, вам больше не светит такая прибыль.

Близнецы 

29 января 2019 года Близнецов ожидают сплошные разборки, скандалы и споры. Если будете держать себя в ежовых рукавицах, то изолируете себя от бесконечных стрессов. Новые дела, как и начавшийся роман, подарят Близнецам уйму впечатлений. Вот только в финансовом плане вы сами оплошали. Зачем давать в долг крупные суммы?

Рак 

Гороскоп предсказывает Раку оборону, но удивительно то, что защищаться вам придется от самих себя. Предстоит побороть в себе те качества, которые ведут к агрессии, несдержанности и мнительности. Авторитет не пошатнется у Рака, который знает, чего хочет. Рабочие моменты держите под контролем, чтобы получить премию от начальства.

Лев 

29 января Льву нужно жить по системе, что очень хорошо воспитывает и дает заряд бодрости. Трезво оценивайте свои возможности и энергетический запас. Учтите, что все потраченное, уже не вернется. Это, кстати, касается и денежных средств. Льву не следует брать с собой в дорогу крупные суммы. Сохранить не получится даже пару сотен.

Дева 

Гороскоп предсказывает Деве финансовый кризис. Если есть надежные друзья, то непременно обратитесь к ним. Дальновидность понадобится вам в работе с документами. Никакие ошибки и недочеты не исправятся по щучьему веленью. В семейных отношениях у Девы все в порядке, хотя романтики явно не хватает. Кому? Вам обоим. Сходите в кино или в ресторан.

Весы 

29 января 2019 года Весы будут раздражаться из-за пустяка, что притянет к ним массу негатива. Если не хотите остаться без сил, то сохраняйте спокойствие в любых ситуациях. В финансовой сфере вам понадобятся гарантии, причем, в письменном виде. Весы-бизнесмены обязаны все держать под контролем, чтобы не оказаться зависимыми от партнеров.

Скорпион 

Гороскоп обещает Скорпионам короткую, но экстренную поездку по служебным делам. Если соберетесь в нее стремительно, то быстрее вернетесь домой. В разговоре с избранником старайтесь не затрагивать «больные» темы. Это может привести к ревности, претензиям и конфликту. В бумагах Скорпиону потребуется аккуратность и грамотность.

Стрелец 

29 января 2019 года Стрелец окажется в таком плачевном финансовом состоянии - придется разбить копилку. Ой, как жалко, но деньги очень нужны. В любовной сфере не стоит цепляться за то, что осталось в прошлом. Живите сегодняшним днем, дорожите отношениями. На дороге Стрельцу следует соблюдать осторожность, не исключены аварийные ситуации.

Козерог 

Гороскоп советует Козерогу на протяжении всего дня контролировать настроение. Эмоции способны разрушить даже самые теплые и прочные отношения. С коллегами и начальством будьте мягки и учтивы, как никогда. Сегодня разрешится какая-то давняя проблема, связанная с выплатой долгов. Козерогу следует отказаться от нагрузок в работе и спортзале.

Водолей 

29 января 2019 года Водолей найдет такое укромное местечко в своей душе, куда никто не проникнет. Вам давно хотелось уединиться, и вот этот день настал. Отлично выехать на природу, почитать или заняться творчеством. Свободное самовыражение Водолею пойдет на пользу. Ну, а финансовые проблемы не ставьте во главу угла. Они решатся и без вас.

Рыбы 

Гороскоп советует Рыбам действовать по интуиции, поступать по совести, а если радоваться, то от души. Будьте искренни и честны, как никогда, чтобы окружающие еще раз убедились – перед ними самодостаточная личность. Самостоятельно пройдите по пути наименьшего сопротивления в финансовой сфере. Это приумножит ваш капитал.

К слову, эксперт назвала лучше и худшие дни для начала программы по похудению и занятий спортом.

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Кроме того, астролог назвала опасные даты лета 2019.

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