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Обставини сильніше ваших прагнень: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Lite » Стиль життя 29.01.2019 - 06:01
Обставини сильніше ваших прагнень: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня
Гороскоп на 29 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 січня, у вівторок, зірки рекомендують знакам Зодіаку покластися на волю долі і плисти за течією, щоб не довелося захищатися від самих себе.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

29 січня 2019 року Овен може потрапити в таку халепу, що справа завершиться не тільки суперечкою, але і рукоприкладством. Виключити все це можна, але обставини сильніші за вас і ваших прагнень. До обіду спробуйте реалізувати все, що намітили. Особливо у сфері бізнесу і торгівлі. Благородство в розумних межах допоможе Овну в любові.

Телець

Гороскоп рекомендує Тельцю раціонально витрачати сили і час. Якщо порушите хід подій, то не нарікайте потім на головний біль і депресію. Випробування грошима доведеться пройти тим, хто отримав в якості призу велику суму. Якщо Телець розумно її витратить, то буде молодцем. В іншому випадку, вам більше не світить така прибуток.

Близнюки

29 січня 2019 року Близнюків чекають суцільні чвари, скандали та суперечки. Якщо будете тримати себе в шорах, то ізолюєте себе від нескінченних стресів. Нові справи, як і почався роман, подарують Близнюкам силу-силенну вражень. Ось тільки у фінансовому плані ви самі схибили. Навіщо давати в борг великі суми?

Рак

Гороскоп пророкує Раку оборону, але дивно те, що вам доведеться захищатися від самих себе. Доведеться побороти в собі ті якості, які ведуть до агресії, нестриманості й підозріливості. Авторитет не похитнеться у Рака, який знає, чого хоче. Робочі моменти тримайте під контролем, щоб отримати премію від начальства.

Лев

29 січня Леву потрібно жити по системі, що дуже добре виховує і дає заряд бадьорості. Тверезо оцінюйте свої можливості і енергетичний запас. Врахуйте, що всі витрачений, вже не повернеться. Це, до речі, стосується і грошових коштів. Леву не слід брати з собою в дорогу великі суми. Зберегти не вийде навіть пару сотень.

Діва

Гороскоп пророкує Діві фінансова криза. Якщо є надійні друзі, то неодмінно зверніться до них. Далекоглядність знадобиться вам у роботі з документами. Жодні помилки і недоліки не виправляться по щучому велінню. У сімейних відносинах у Діви все в порядку, хоча романтики явно не вистачає. Кому? Вам обом. Сходіть в кіно або ресторан.

Ваги

29 січня 2019 року Терези будуть дратуватися через дрібниці, що притягне до них масу негативу. Якщо не хочете залишитися без сил, то зберігайте спокій у будь-яких ситуаціях. У фінансовій сфері вам знадобляться гарантії, причому, в письмовому вигляді. Ваги-бізнесмени зобов'язані все тримати під контролем, щоб не виявитися залежними від партнерів.

Скорпіон

Гороскоп обіцяє Скорпіонам коротку, але екстрену поїздку по службових справах. Якщо зберетеся в неї стрімко, то швидше повернетеся додому. У розмові з обранцем намагайтеся не зачіпати «хворі» теми. Це може призвести до ревнощів, претензіями і конфлікту. У паперах Скорпіону потрібно акуратність і грамотність.

Стрілець

29 січня 2019 року Стрілець опиниться в такому жалюгідному фінансовому стані - доведеться розбити скарбничку. Ой, як шкода, але гроші дуже потрібні. В любовній сфері не варто чіплятися за те, що залишилося в минулому. Живіть сьогоднішнім днем, дорожите відносинами. На дорозі Стрільцеві слід дотримуватися обережності, не виключаються аварійні ситуації.

Козеріг

Гороскоп радить Козерогові на протязі усього дня контролювати настрій. Емоції здатні зруйнувати навіть самі теплі і міцні стосунки. З колегами і начальством будьте м'які і чемні, як ніколи. Сьогодні вирішиться якась давня проблема, пов'язана з виплатою боргів. Козерогові слід відмовитися від навантажень в роботі та спортзалі.

Водолій

29 січня 2019 року Водолій знайде таке затишне містечко в своїй душі, куди ніхто не проникне. Вам давно хотілося усамітнитися, і ось цей день настав. Відмінно виїхати на природу, почитати або зайнятися творчістю. Вільне самовираження Водолію піде на користь. Ну, а фінансові проблеми не ставте на перше місце. Вони зважаться і без вас.

Риби

Гороскоп радить Рибам діяти по інтуїції, чинити по совісті, а якщо радіти, то від душі. Будьте щирі і чесні, як ніколи, щоб оточуючі ще раз переконалися – перед ними самодостатня особистість. Самостійно пройдіть по шляху найменшого опору у фінансовій сфері. Це примножить ваш капітал.

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