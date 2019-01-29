Обставини сильніше ваших прагнень: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 29 січня

Гороскоп на 29 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

29 січня, у вівторок, зірки рекомендують знакам Зодіаку покластися на волю долі і плисти за течією, щоб не довелося захищатися від самих себе.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

29 січня 2019 року Овен може потрапити в таку халепу, що справа завершиться не тільки суперечкою, але і рукоприкладством. Виключити все це можна, але обставини сильніші за вас і ваших прагнень. До обіду спробуйте реалізувати все, що намітили. Особливо у сфері бізнесу і торгівлі. Благородство в розумних межах допоможе Овну в любові.

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Телець

Гороскоп рекомендує Тельцю раціонально витрачати сили і час. Якщо порушите хід подій, то не нарікайте потім на головний біль і депресію. Випробування грошима доведеться пройти тим, хто отримав в якості призу велику суму. Якщо Телець розумно її витратить, то буде молодцем. В іншому випадку, вам більше не світить така прибуток.

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Близнюки

29 січня 2019 року Близнюків чекають суцільні чвари, скандали та суперечки. Якщо будете тримати себе в шорах, то ізолюєте себе від нескінченних стресів. Нові справи, як і почався роман, подарують Близнюкам силу-силенну вражень. Ось тільки у фінансовому плані ви самі схибили. Навіщо давати в борг великі суми?

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Рак

Гороскоп пророкує Раку оборону, але дивно те, що вам доведеться захищатися від самих себе. Доведеться побороти в собі ті якості, які ведуть до агресії, нестриманості й підозріливості. Авторитет не похитнеться у Рака, який знає, чого хоче. Робочі моменти тримайте під контролем, щоб отримати премію від начальства.

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Лев

29 січня Леву потрібно жити по системі, що дуже добре виховує і дає заряд бадьорості. Тверезо оцінюйте свої можливості і енергетичний запас. Врахуйте, що всі витрачений, вже не повернеться. Це, до речі, стосується і грошових коштів. Леву не слід брати з собою в дорогу великі суми. Зберегти не вийде навіть пару сотень.

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Діва

Гороскоп пророкує Діві фінансова криза. Якщо є надійні друзі, то неодмінно зверніться до них. Далекоглядність знадобиться вам у роботі з документами. Жодні помилки і недоліки не виправляться по щучому велінню. У сімейних відносинах у Діви все в порядку, хоча романтики явно не вистачає. Кому? Вам обом. Сходіть в кіно або ресторан.

Ваги

29 січня 2019 року Терези будуть дратуватися через дрібниці, що притягне до них масу негативу. Якщо не хочете залишитися без сил, то зберігайте спокій у будь-яких ситуаціях. У фінансовій сфері вам знадобляться гарантії, причому, в письмовому вигляді. Ваги-бізнесмени зобов'язані все тримати під контролем, щоб не виявитися залежними від партнерів.

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Скорпіон

Гороскоп обіцяє Скорпіонам коротку, але екстрену поїздку по службових справах. Якщо зберетеся в неї стрімко, то швидше повернетеся додому. У розмові з обранцем намагайтеся не зачіпати «хворі» теми. Це може призвести до ревнощів, претензіями і конфлікту. У паперах Скорпіону потрібно акуратність і грамотність.

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Стрілець

29 січня 2019 року Стрілець опиниться в такому жалюгідному фінансовому стані - доведеться розбити скарбничку. Ой, як шкода, але гроші дуже потрібні. В любовній сфері не варто чіплятися за те, що залишилося в минулому. Живіть сьогоднішнім днем, дорожите відносинами. На дорозі Стрільцеві слід дотримуватися обережності, не виключаються аварійні ситуації.

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Козеріг

Гороскоп радить Козерогові на протязі усього дня контролювати настрій. Емоції здатні зруйнувати навіть самі теплі і міцні стосунки. З колегами і начальством будьте м'які і чемні, як ніколи. Сьогодні вирішиться якась давня проблема, пов'язана з виплатою боргів. Козерогові слід відмовитися від навантажень в роботі та спортзалі.

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Водолій

29 січня 2019 року Водолій знайде таке затишне містечко в своїй душі, куди ніхто не проникне. Вам давно хотілося усамітнитися, і ось цей день настав. Відмінно виїхати на природу, почитати або зайнятися творчістю. Вільне самовираження Водолію піде на користь. Ну, а фінансові проблеми не ставте на перше місце. Вони зважаться і без вас.

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Риби

Гороскоп радить Рибам діяти по інтуїції, чинити по совісті, а якщо радіти, то від душі. Будьте щирі і чесні, як ніколи, щоб оточуючі ще раз переконалися – перед ними самодостатня особистість. Самостійно пройдіть по шляху найменшого опору у фінансовій сфері. Це примножить ваш капітал.

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