Легких шляхів не буде, але шанс є завжди: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 28 січня

Гороскоп на 27 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на понеділок

28 січня, в понеділок, зірки рекомендують знакам Зодіаку кардинально змінити своє життя, відкинути зайве і побудувати нові плани. Деяким знакам Фортуна обіцяє удачу.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп радить Овну з ранку скласти план і визначити, що потрібно зробити в першу чергу. Або ви шукайте підробіток, або займаєтеся налагодженням особистого життя. Відносини з обранцем чудові? Значить, пора зробити йому офіційну пропозицію. У фінансах з'являться проблиски, але такі, які норовливому Овну здадуться мізерними.

⠀

Телець

28 січня 2019 року Тельцю слід зайнятися зміною іміджу, придбати що-небудь для настрою і зробити стильну зачіску. Підкресліть свою унікальність, блесните чарівністю і... Справа в капелюсі! До речі, про новий гардероб не забудьте. Фінансове становище Тільця залишиться непохитним. Ну, а здоров'я повністю залежить від того, як ви дбаєте про нього.

⠀

Близнюки

Гороскоп рекомендує Близнюкам в екстреному порядку вирішувати матеріальні проблеми. Якщо не розплатіться з боргами і податками, то опинитеся в жахливому становищі. Начальникам Близнюкам доведеться займатися перестановкою кадрів. Будьте вкрай обережні на дорозі, особливо, якщо погода "нельотна". Застуда відступить, якщо вчасно приймати ліки.

⠀

Рак

28 січня Раку доведеться йти на поступки, щоб зберегти теплі стосунки з оточуючими людьми. Постарайтеся стримати апетити, відмовитися від власних амбіцій і бажань. Сприятливий день для боротьби з шкідливими звичками. Харчування у Рака має бути не тільки по режиму, але і з достатньою кількістю вітамінів і мікроелементів.

⠀

Лев

Гороскоп не обіцяє Леву легких шляхів і мільйонної прибутку, але шанс отримати бажане, все-таки є. І важливо її розглянути в потоці справ, спілкування і мирської суєти. Не виключені проблеми зі здоров'ям, якщо Лев нещодавно переніс застуду. Несподіваний дзвінок від давнього друга змінить плани.

⠀

Діва

28 січня Діва відчує себе школяркою, коли доведеться повторювати прописні істини. Не варто мучити себе з-за того, що ви щось упустили в минулому. Всьому свій час. З фінансової кризи Діві можна вийти тільки одним шляхом — знайти підробіток. Обдзвонивши друзів і знайомих, у вас з'явиться шанс на перспективне і безбідне майбутнє.

Ваги

Гороскоп пророкує Терезам успіх на фінансовому ринку, вигідні вкладення коштів і контракт на багато років. Взагалі, ви на висоті, вітаємо! Ось тільки далека поїздка зірветься, але не з вашої вини. Розчарування в любові повалений Ваг в легку депресію. Піти від них можна, якщо подивитися на речі філософським поглядом.

⠀

Скорпіон

28 січня 2019 року Скорпіону потрібно виробити такий план дій, щоб у ньому проявилися і природний темперамент, і стратегія. Симпатія буде виникати від тих, хто раніше не звертав на вас уваги. Можливо, що все це виллється у взаємодопомогу в роботі. Випробування в особистому житті Скорпіон пройде достойно, що підніме самооцінку.

⠀

Стрілець

Гороскоп рекомендує Стрільцеві розплатитися з кредиторами, і надалі не влазити в такі позики. Першочергове завдання для того, хто займається бізнесом – пошук партнерів. Експерименти з зовнішнім чином обернутися для Стрільця суцільними компліментами і пропозиціями. Але всі вони будуть пристойного характеру, не переживайте.

⠀

Козеріг

28 січня 2019 року Козерогові не можна розслаблятися навіть на хвилину. Інакше, шанси на успіх зникнуть, як не прикро звучить. Ваша чарівна усмішка буде помітна здалеку, що допоможе зав'язати цікаві знайомства. У фінансах у Козерога доходи обійдуть витрати. Відмінно складеться поїздка по справах, переговори та укладення договорів.

⠀

Водолій

Гороскоп не радить Водолію жертвувати своїм часом та енергією заради тих, хто цього не заслуговує. Якщо ви щось упустили в роботі, то надолужувати доведеться самому. На допомогу колег і друзів не розраховуйте. Кар'єра піде вгору у Водолія, що займається творчістю. Якщо будете базікати про своїх цілях, то на їх реалізацію навіть не сподівайтеся.

⠀

Риби

28 січня 2019 року Риби будуть наполегливо шукати покровителів і однодумців. Тільки відразу визначитеся, в потрібному місці, ви це робите? Любовна історія закінчиться тим, про що ви і не здогадувалися. Сумно, але не слід втрачати надії. Риби – справжні фантазери, що часто приводить їх в пастку. Увечері очікується прибуток.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

Читайте також хто зі знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим.

Крім того, астролог назвала небезпечні дати літа 2019.