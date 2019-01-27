Дотримуйтесь дистанції: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 27 січня

Гороскоп на 27 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на неділю

27 січня, в неділю, зірки рекомендують знакам Зодіаку обережніше ставитися до оточуючих, діяти оперативно, не відмовлятися від відряджень і впевнено йти до досягнення власних цілей.

Повний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп пророкує Овну конкуренцію, причому, з боку людей, яких ви ніколи не вважали своїми ворогами. Є можливість переманити деяких особистостей в свій бізнес. Труднощі з фінансовими надходженнями не виключені, тому панікувати не варто. Цікаву ідею Овну підкине давній друг, реалізовуйте її разом.

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Телець

27 січня 2019 року Тельцю слід діяти оперативно, а не навмання. В змагальних моментах ви однозначно досягнете успіху, але не потрібно бути надміру впертим. Дружба з кимось з колег закінчиться так само раптово, як і почалася. Телець зрозуміє, що інтереси цієї людини чисто фінансові, а не більше. Поїздка складеться вдало.

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Близнюки

Гороскоп пророкує Близнюкам різні і вдалі шляхи в розвитку приватного бізнесу. Навіть ті, хто не народився семи п'ядей у чолі, досягнутий заповітних цілей. Збирайте нову інформацію, відвідуйте тренінги і семінари, щоб підвищити професійний рівень. Близнят очікує романтична зустріч, про яку вони давно мріяли.

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Рак

27 січня 2019 року Рак навряд чи буде займатися рутиною, адже в голові грандіозні плани. Чим вище мета, тим важче досягти її — пам'ятайте про це. Добре складуться відносини з партнерами з-за кордону. Якщо запропонують тривале відрядження, то не відмовляйтеся. Особливо, якщо Раку хочеться укласти контракт і працювати в іншій країні.

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Лев

Гороскоп обіцяє Леву активний день, коли ніхто не завадить знизити працездатність і зробити підніжку. На особисті теми не варто спілкуватися з колегами і незнайомими людьми. Будьте вкрай обережні в процесі розмови. Дальня поїздка у Лева складеться так, як він і думав — плідно і прибутково. На жаль, від штрафів ніхто не застрахований.

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Діва

27 січня Діві доведеться обговорювати актуальні теми і проблеми з людьми, від яких він фінансово залежить. Ударна хвиля в робочій сфері виявиться такою сильною, що здатна викинути Діву з берега Мрії на острів Перемоги. Не здумайте ризикувати грошима, це може призвести до незапланованих витрат. Вечір пройде в колі сім'ї.

Ваги

Гороскоп пророкує Терезам рішення технічних завдань, від яких залежить майбутня кар'єра. Якщо запропонують нову роботу, то не відмовляйтеся. Можливо, що доведеться вчитися і відвідувати курси. Багато Ваги весь день проведуть у роз'їздах. Хоча, прибуток після них виявиться вагомою. Ну а витратити її краще на себе, покупки та розваги.

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Скорпіон

27 січня 2019 року Скорпіону потрібно взяти старт на все нове та оригінальне. Ви вже відверто втомилися від рутини і дрібної роботи. Можливо вигідну пропозицію, від якої не можна відмовлятися. Контракти, угоди і доручення – все це Скорпіону на руку. В амурних справах немає проблиску. Ви потрапили в справжній полон, тепер самі з нього вибирайтеся.

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Стрілець

Гороскоп обіцяє Стрільцеві зустріч з однодумцями і новими цікавими людьми. Ви знайдете час для всього, що запланували. Навіть на побачення встигнете збігати, якщо відмовтеся від обідньої перерви. Бізнес-угоди приведуть Стрільця до фінансової прибутку. Стежте за здоров'ям, можливі перепади настрою і тиску.

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Козеріг

27 січня 2019 року Козерогові в усьому допомагатиме близький друг. Від його підтримки залежить не тільки емоційний настрій, але і ділова сторона життя. Навіть грошову ситуацію вдасться налагодити, якщо поруч такий надійний товариш. Ось тільки в особистому житті суцільні прогалини і невдачі. Хоча, Козеріг і сам не надто прагне все змінити.

Водолій

Гороскоп обіцяє Водолію прекрасний день, коли можна буде спокійно зітхнути і відпочити. В спілкуванні з людьми вибирайте демократію, а не диктатуру. Тоді у роботі та особистому сфері все владнається. Відмінний день для спортивних змагань, занять йогою і лікування хронічних хвороб. Водолій виявиться в переможцях, якщо не здасться.

Риби

27 січня 2019 року Рибам доведеться весь день метушитися і перебувати в роз'їздах. Одному допоможи, то іншого підвези, то у відрядження сгоняй. Коротше, вашої активності та ініціативності не буде межі. Не виключені поломки побутової техніки і комп'ютера. Очікуються великі витрати. Рибам не бажано гнати на "червоне світло" в любовній сфері.

До речі, експерт назвала краще і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

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