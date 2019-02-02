Проявіть ініціативу: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 2 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на суботу

В субботу, 2 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака быть активными, как никогда. Проявляйте инициативу в помощи близким, следите за состоянием своего здоровья и... больше оптимизма!

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп советует Овну во всем опираться на свой богатый опыт, как в любви, так и рабочих моментах. Давний друг, которому вы всегда доверяли, как себе, поддержит в трудных ситуациях. Их, к радости, будет, немного. От компаний и веселья Овну лучше отказаться. Вечер больше подходит для уединения, разговора с самим собой и отдыха с книгой.

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Телец

2 февраля 2019 года Тельцу стоит отказаться не только от заманчивых предложений, но и экспериментов. Иначе вы попадете в зависимость от тех, кто «правит балом». Искренние чувства выражайте как можно сильнее. Любимый человек оценит это по достоинству. Дальняя поездка не принесет того результата, на который Телец надеялся. Да и денег не ждите.

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Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам жить по правилам и по плану. Иногда полезно пренебречь тем хаосом, которые вы сами создаете. В душе наведите порядок, не озираясь на прошлые ошибки и разочарования. Вдохновленные творческими проектами Близнецы, заразят своим позитивом окружающих. Вечером ждите новостей и неожиданной прибыли.

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Рак

2 февраля 2019 года Рак займет такое высокое положение в обществе, что будет прыгать от счастья, как маленький ребенок по лужам. Держите себя в руках, вы взрослый человек. Ведь вокруг столько завистливых взглядов. Для решения финансовых проблем Раку необходимо собраться с мыслями. Расточительность вам не к лицу, откажитесь от соблазнов.

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Лев

Гороскоп не советует Льву мыслить, как прокурор, есть шанс выжить и даже проявить лучшие качества в сложнейших ситуациях. Меньше придирайтесь к людям, будьте добры, мягки и участливы. Ну а в финансах намечаются продвижения. Льву предложат выгодный проект, которым заниматься придется в одиночку. Хотя, в этом и вся прелесть.

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Дева

2 февраля Дева будет парить в мечтах, как в летних облаках. На улице свирепствует зима, а у вас в душе теплая весна. Наконец-то. Нормализовалась ситуация в личной жизни, в финансах, да и новая работа приносит неподдельную радость. Но в каждой бочке есть ложка дегтя. Вечером Деве придется одной разбираться с бытовыми проблемами.

Весы

Гороскоп советует Весам быть инициативнее, чтобы не только войти в нужное русло, но и завоевать расположение достопочтенных личностей. Каждая мелочь имеет значение, не упускайте шанса на успех. Главное, чтобы Весы были ответственны и добросовестны, а все остальное придет в процессе работы. Кстати, вечером готовьтесь к срочной командировке.

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Скорпион

2 февраля 2019 года Скорпион будет всех понимать без слов, угадывая по жестам, кто и что хочет предложить. Такая здоровая вменяемость позволит обрести равновесие в душе. Даже с новыми заданиями вы справитесь легко и быстро. В достижении финансовых целей Скорпиону нужно быть реалистичнее. Миллионы приходят к тем, кто трудится на износ.

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Стрелец

Гороскоп не обещает Стрельцу свободы действий, но и скованными по рукам, вы тоже не будете. Значит, можно проявить инициативу, высказаться "по поводу" и доказать свое мнение в кругу близких людей. Главное, чтобы к нему прислушались. Домашние хлопоты претят Стрельцу, особенно, если придется что-то ремонтировать и исправлять чужие ошибки.

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Козерог

2 февраля 2019 года Козерогу придется изобретать, а не мечтать. Чувствуете разницу? Чем дольше вы будете пребывать в состоянии эйфории, тем быстрее уплывут от вас перспективы. Массовые мероприятия, как и посиделки с друзьями, не принесут Козерогу радости. Наоборот, вы еще больше уйдете в воспоминания о потерянной любви.

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Водолей

Гороскоп советует Водолею заниматься своим здоровьем, питанием и чаще делать разминку для спины. Это особенно касается офисных работников. Даже мелкие погрешности в еде напомнят Водолею о гастрите или язве. Благоприятный день для изменений внешнего образа. Сделайте новую стрижку, купите модные джинсы и…Ждите комплименты.

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Рыбы

2 февраля 2019 года Рыбам ни в коем случае нельзя быть пассивными. Наоборот, используйте весь свой энергетический запас для достижения целей. Отстаивая свою территорию, вы завоюете то, что приведет к большущему успеху и высокому положению. События в личной жизни будут развивать бурно, но Рыбы все равно не захотят что-то кардинально менять.

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