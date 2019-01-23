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Плануємо відпустку: астролог назвала небезпечні дати літа 2019

Lite » Стиль життя 23.01.2019 - 21:22
Плануємо відпустку: астролог назвала небезпечні дати літа 2019
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт назвала конкретні дати, коли варто відмовитися від подорожей і перельотів

Хоч до спекотних літніх днів ще далеко, але багато хто починає планувати свою відпустку заздалегідь, адже покупка авіаквитків і бронювання готелів на півроку вперед - можливість заощадити і відвідати обрану країну з істотною вигодою. Тому не зайвим буде вивчити поради професійного астролога Олени Молдованової, яка на своїй сторінці в Instagram опублікувала список небезпечних дат літа 2019 року, які варто обійти стороною і утриматися від поїздок і подорожей.

Експерт пояснила, що в означені числа високий ризик аварій, катастроф і травм, і варто особливо ретельно дотримуватися правил безпеки, бути уважними і проявляти обережність за кермом, а також уникати переміщень по повітрю.

"Зведіть ризик, азарт і безтурботність до мінімуму, уникайте місць великого скупчення людей, також є небезпека постраждати від природних стихій і катаклізмів", - попередила вона.

Плануємо відпустку: астролог назвала небезпечні дати літа 2019

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Особливо небезпечні дати літа 2019:

Червень:

  • 12-14 червня
  • 17-20 червня

Липень:

  • 1-3 липня
  • 8-11 липня
  • 14 липня
  • 16-18 липня
  • 29-30 липня

Серпень:

  • 1-2 серпня
  • 15-16 серпня
  • 30 серпня

Раніше астролог дала поради, як вести себе у період Місяця "без курсу" або "холостого" Місяця у лютому 2019, адже цей період таїть у собі певну небезпеку.

До речі, експерт назвала найкращі і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

Тим, хто хоче знати свій астропрогноз на тиждень і коригувати поведінку і рішення згідно з тлумаченням зірок, буде не зайвим прочитати гороскоп на 21-27 січня 2019 року.

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