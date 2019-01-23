Плануємо відпустку: астролог назвала небезпечні дати літа 2019

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт назвала конкретні дати, коли варто відмовитися від подорожей і перельотів

Хоч до спекотних літніх днів ще далеко, але багато хто починає планувати свою відпустку заздалегідь, адже покупка авіаквитків і бронювання готелів на півроку вперед - можливість заощадити і відвідати обрану країну з істотною вигодою. Тому не зайвим буде вивчити поради професійного астролога Олени Молдованової, яка на своїй сторінці в Instagram опублікувала список небезпечних дат літа 2019 року, які варто обійти стороною і утриматися від поїздок і подорожей.

Експерт пояснила, що в означені числа високий ризик аварій, катастроф і травм, і варто особливо ретельно дотримуватися правил безпеки, бути уважними і проявляти обережність за кермом, а також уникати переміщень по повітрю.

"Зведіть ризик, азарт і безтурботність до мінімуму, уникайте місць великого скупчення людей, також є небезпека постраждати від природних стихій і катаклізмів", - попередила вона.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Особливо небезпечні дати літа 2019:

Червень:

12-14 червня

17-20 червня

Липень:

1-3 липня

8-11 липня

14 липня

16-18 липня

29-30 липня

Серпень:

1-2 серпня

15-16 серпня

30 серпня

Раніше астролог дала поради, як вести себе у період Місяця "без курсу" або "холостого" Місяця у лютому 2019, адже цей період таїть у собі певну небезпеку.

До речі, експерт назвала найкращі і найгірші дні для початку програми по схудненню і занять спортом.

Тим, хто хоче знати свій астропрогноз на тиждень і коригувати поведінку і рішення згідно з тлумаченням зірок, буде не зайвим прочитати гороскоп на 21-27 січня 2019 року.