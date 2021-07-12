Петра і Павла 2021: всі заборони великого свята, особливі традиції і прикмети

День Петра і Павла відзначається в Україні щорічно 12 липня. Це свято присвячене двом апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за віру. У цей особливий день віряни дотримуються важливих традицій, заборон і відзначають його з сирними мандриками, адже 12-го липня закінчується Петрів піст.

Що можна і не можна робити в особливе свято, на які прикмети звертати увагу і яку молитву потрібно прочитати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції свята

Святі Петро і Павло завжди дуже шанувалися в народі. Тому вкрай важливо до свята навести порядок в домі, адже 12 липня прибирати категорично не можна.

Вранці святкового дня раніше надягали найкращий одяг і відправлялися в храм. Дівчата прикрашали голови вінками з польових квітів, серед яких обов'язковий був червоний мак.

Вдома заведено збиратися за святковим столом, де головною стравою вважаються святкові мандрики - спеціальні пончики на дріжджовому тесті.

У багатьох регіонах свято пов'язане з риболовлею, його вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою.

Раніше на Петра і Павла також влаштовували ярмарки і пишні народні гуляння.

Що строго заборонено робити в Петрів день

Виконувати важку і брудну роботу, займатися рукоділлям.

Злобствувати, заздрити, пліткувати, ображати своїх близьких, таїти на душі образи - їх потрібно пробачити.

Працювати на городі, в полі, на присадибній ділянці.

Давати в борг або брати в борг.

Вінчатися, хрестити дітей, виконувати "подружній обов'язок".

Бути скупим і жадібним.

Купатися у водоймах.

Оскільки 12 липня закінчується Петрів піст, який розпочався 28 червня, заборон щодо їжі у свято немає.

Молитва святим апостолам Петру і Павлу

О святі апостоли Петре й Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка й поклоніння навіки-віків.

Прикмети та повір'я 12 липня

Хорошим знаком в цей день був дощ. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.

Холодний день віщував неврожай і голодний рік.

Роса в ранок свята обіцяє суху погоду.

Якщо в Петрів день суха погода, без дощу буде і Ільїн день (2 серпня).

Спека на Петра і Павла означала, що Різдво буде морозним.

Якщо не спати всю ніч, ви будете щасливими і здоровими цілий рік.

Якщо вмитися ключовою водою з трьох джерел, можна забезпечити собі щасливе життя.

Рибалки говорили: яким буде улов в цей день, таким він буде і весь рік.

Якщо в цей день нагодувати рибою чоловіка, в родині будуть панувати любов і мир.

День ангела 12 липня святкують:

Петро, Павло та Михайло.