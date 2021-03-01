Перший день весни: що сьогодні категорично заборонено робити, всі традиції

Традиції дня

В середньовічній Русі березень починався Ярилиними днями. Всім відомо, що Ярило – язичницький бог сонця і родючості давніх слов'ян. До нього тягнеться все живе, щоб зміцніти, набратися сил і дати зростання – все, буквально, "яриться".

У Ярилин день вагітні жінки намагалися на сонечку погрітися, щоб набратися сили виносити здорову і міцну духом дитину.

1 березня вважається одним з найважчих днів у році. Все тому, що в цей день апостол Іуда Іскаріот наклав на себе руки. Тому саме в цю дату знахарі заговорювали від самогубства людей, які намагалися накласти на себе руки. Також робили очищення для сімей, в яких були самогубці, щоб тягар гріха не відбився на рідних і близьких.

Також вважається, що березнева вода – цілюща. Особливо сьогодні, оскільки це перший день весни та її лікувальні здібності сильніше.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Завзятим рибалкам цей день не можна пропускати. Вважається, що щука, плотва і лящ особливо добре клюють у перший день весни.

Прикмети на 1 березня

Якщо жінка набере снігу опівдні та потре їм руки – вони будуть чистими та ніжними.

Якщо кинути на сніг гілочку, і вона провалиться – скоро буде тепло.

На льоду водойми хлюпоче вода – до тепла.

Зяблик голосно кричить – до холодів.

Предмети вдалині здаються вище і більше, ніж насправді – до відлиги, а також до снігу або дощу.

Густий туман у цей день – до поганого літа.

Всесвітні свята

У цей день світ відзначає Всесвітній день компліменту, Всесвітній день імунітету, День боротьби з наркобізнесом, Всесвітній день цивільної оборони та Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, День "Нуль дискримінації" і День обізнаності про аутоагресії.