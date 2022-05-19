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Перша леді України в День Вишиванки: яскраві фото Зеленської

Фото: Олена Зеленська привітала українців з Днем Вишиванки (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Україна сьогодні відзначає День вишиванки. Це важливе свято для всіх українців і зазвичай в цей день жителі нашої країни надягають вишитий одяг.

Перша леді України Олена Зеленська також привітала українців з Днем вишиванки та опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраве фото.

"Хтось дістає її, дивом уцілілою, з шафи в зруйнованому будинку. А хтось втратив разом з будинком. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось - в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, тому що вперше відчув таку потребу", - написала Зеленська.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вона зазначила, що День вишиванки українці відзначають вже багато років, але війна наповнила це свято щемливим змістом.

"Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про"вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати та про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем Вишиванки, друзі!"- привітала українців перша леді.

А ось в таких вишиванках бачили Олену Зеленську раніше:

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про День вишиванки в Україні у 2022 році.

А також розповідали про те, що зірки привітали Україну з Днем Вишиванки.

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День вышиванкиОлена Зеленська