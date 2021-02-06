Період буде дуже непростий: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 8 по 14 лютого

Гороскоп на лютий говорить про те, що більша частина місяця пройде під впливом ретроградного Меркурія. А це значить, що будуть зриви планів, конфліктні ситуації, складності в спілкуванні з іншими людьми та дрібні неприємності.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 8 по 14 лютого, і як їм краще спланувати свої дні, щоб уникнути неприємностей. Про це пише SlovoFraza.
Всі проблеми будуть по плечу і буде можливість зайнятися справами, які пов'язані з минулим, завершити поточну роботу і навіть отримати прибуток в кінці тижня. Гарний настрій допоможе зберегти тонус і впоратися з будь-якими перешкодами.
Зосередьтеся на своєму настрої. Чим більше буде оптимізму, тим легше буде долати труднощі. Всі проблеми – часові, не звертайте зі шляху до заповітної мети. Тиждень вдалий для догляду за собою і для того, щоб поправити своє здоров'я.
Не втрачайте часу дарма, відновіть спілкування з людьми та розвивайте знайомства, оскільки на цьому тижні ви будете в центрі уваги. Можна призначати романтичні побачення або провести час у колі сім'ї для зміцнення гармонії. Можуть бути зустрічі з колишніми коханими та відновлення стосунків.
Звертайте увагу на деталі, оскільки це зобразиться на вашому добробуті. Знаки долі й інтуїція не дозволять вам помилитися з вибором напряму. Тиждень вдалий для закінчення будь-яких справ і якщо сильно не затягувати, то в кінці вас чекає довгождана винагорода.
Займіться розв'язанням побутових питань та у період з 8 по 14 лютого вдалими стануть справи, які пов'язані з ремонтом, довгоочікуваним переїздом, переоформленням документів. Всі питання з нерухомістю, які раніше довелося відкласти, будуть вирішуватися без проблем.
Вам надійдуть хороші пропозиції й не поспішайте від них відмовлятися. І не поспішайте з висновками, постарайтеся зважити всі плюси та мінуси, щоб не помилитися у своєму виборі. Зірки та планети на цьому тижні подарують вам шанс розібратися з питанням, який вже давно набридло.
Вас може відвідати відчуття спустошення, і астрологи радять зайнятися відновленням енергії та поліпшенням свого настрою. Вдалими стануть походи в салон краси, медитація, запланований шопінг – це відмінно допоможе відновити гарний настрій та повернути собі радість від кожного прожитого дня.
Будьте готові дати відсіч недоброзичливцям і всім, хто спробує вам вставити палиці в колеса. Не соромтеся своєї думки, але постарайтеся відстоювати її без криків і скандалів. Для того, щоб обійти всі можливі конфлікти, направте енергію на відновлення внутрішньої гармонії.
На цьому тижні вам потрібно звернути увагу на потреби ваших близьких людей. Вас очікує позитивний період, особливо, якщо у вас за спиною буде надійний тил. Відновити душевну рівновагу ви зможете в стінах рідного дому, спілкуючись з близькими та створивши собі своє особисте місце сили.
Тиждень стане дуже насиченим і потрібно підтримувати свій тонус, щоб не втратити сили та встигнути закінчити все намічене. З напругою вам допоможуть впоратися своєчасний відпочинок, медитації, спілкування з близькими людьми, які обов'язково підтримають у важку хвилину.
Не дозволяйте негативним емоціям проникнути у ваше життя. Злість, агресія та образи будуть вам позбавляти енергії й можуть сильно погіршити ваш стан. Постарайтеся більше відпочивати та направити енергію на фізичні навантаження, позбавитися від стресу і не накопичувати негатив.
На цьому тижні вам потрібно відновити турботу про своє здоров'я, продовжити лікування або знову відправитися на відпочинок в санаторій, щоб зміцнити імунітет. Другий тиждень буде успішним, але потрібно відмовитися від перенапруги, влаштовувати собі перерви в роботі, щоб повноцінно відновити сили та енергію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким лютий принесе любов.
А також розповідали про те, що стали відомі знаки Зодіаку, на яких в лютому звалиться багатство.