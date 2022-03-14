Як пережити розлуку з коханою людиною: дієві поради психологів

Під час війни багатьом парам, цілим родинам доводиться переживати розлуку. Чоловіки йдуть в тероборону, жінки з дітьми їдуть в безпечні куточки України, світу. Все це призводить до стресу, і наша задача вийти з нього емоційно здоровими, наскільки це можливо.
Поради від психологів, як це зробити - читайте в нашому матеріалі Lite.
Кейсі Лофті, експерт з США, дав список дій, які допоможуть вам впоратися з розлукою:
Психологи кажуть, щоб відчувати присутність коханої людини навіть тоді, коли його якийсь час немає поруч, потрібно продовжувати робити ті звичні речі, якими ви займалися разом. Наприклад, дивитися фільми вечорами.
Якщо є змога спілкуватися по телефону, відеозв'язку, обов'язково користуйтесь нею. Можна дивитися фільми, слухати музику, вечеряти і навіть займатися чимось більш приємним.
І головне, не накручуйте себе, що розлука зможе охолодити ваші почуття. Так, ви і ваш партнер цілком можуть бути один без одного, але як же вам добре разом. І це говорить тільки про те, що ваші стосунки - абсолютно здорові.
Раніше ми писали, які книжки варто прочитати дітям.
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