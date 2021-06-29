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Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які збагатяться вже в перші дні липня 2021

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 на тиждень від Павла Глоби розповість про обрані знаки Зодіаку, яким початок липня принесе фінансове везіння і удачу в матеріальній сфері життя. Хто ці улюбленці долі - читайте нижче в нашому прогнозі з 29 червня по 4 липня.

Про це пише slovofraza.

Овен

Астролог не виключає, що цього тижня у Овнів зміняться їх принципи і погляди на життя в цілому. Час ідеально підходить для цінних покупок, укладення вигідних угод, а на роботі вас чекає великий успіх. Головне - проявити силу характеру, і тоді фінансова удача буде вашою!

Терези

У Терезів цей тиждень буде відносно спокійною і сприятливою. А щоб привернути грошову удачу, представникам знака Зодіаку потрібно користуватися своїми вродженими талантами: умінням знаходити компроміс, згладжувати гострі кути. Більше рухайтеся, будьте активними і не забувайте про здоров'я - тоді у вас все вийде!

Риби

У роботі, справах, і фінансах, на думку Павла Глоби, Риби зможуть досягти успіху, особливо якщо їхня діяльність пов'язана з творчістю. Потрібно робити якомога більше добра оточуючим, особливо родичам і друзям. У майбутньому це повернеться вам сторицею!

Раніше ми писали в гороскопі Таро для всіх знаків Зодіаку, які зміни в коханні і грошах чекають всіх нас в епіцентрі літа.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які зможуть казково розбагатіти вже цього літа.

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