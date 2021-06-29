ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які збагатяться вже в перші дні липня 2021

Новость на русском →
Вівторок 29 червня 2021 06:30
Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які збагатяться вже в перші дні липня 2021 Фото: Гороскоп на липень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 на тиждень від Павла Глоби розповість про обрані знаки Зодіаку, яким початок липня принесе фінансове везіння і удачу в матеріальній сфері життя. Хто ці улюбленці долі - читайте нижче в нашому прогнозі з 29 червня по 4 липня.

Про це пише slovofraza.

Овен

Астролог не виключає, що цього тижня у Овнів зміняться їх принципи і погляди на життя в цілому. Час ідеально підходить для цінних покупок, укладення вигідних угод, а на роботі вас чекає великий успіх. Головне - проявити силу характеру, і тоді фінансова удача буде вашою!

Терези

У Терезів цей тиждень буде відносно спокійною і сприятливою. А щоб привернути грошову удачу, представникам знака Зодіаку потрібно користуватися своїми вродженими талантами: умінням знаходити компроміс, згладжувати гострі кути. Більше рухайтеся, будьте активними і не забувайте про здоров'я - тоді у вас все вийде!

Риби

У роботі, справах, і фінансах, на думку Павла Глоби, Риби зможуть досягти успіху, особливо якщо їхня діяльність пов'язана з творчістю. Потрібно робити якомога більше добра оточуючим, особливо родичам і друзям. У майбутньому це повернеться вам сторицею!

Раніше ми писали в гороскопі Таро для всіх знаків Зодіаку, які зміни в коханні і грошах чекають всіх нас в епіцентрі літа.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які зможуть казково розбагатіти вже цього літа.

Читайте LITE в Google News
гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна - Швеція: як зараз виглядає хлопчик уболівальник, який став відомим на Євро 2012
Україна - Швеція: як зараз виглядає хлопчик уболівальник, який став відомим на Євро 2012