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Павло Глоба назвав щасливчиків тижня серед знаків Зодіаку: їм випаде унікальний шанс!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість, кого із знаків Зодіаку чекає фантастичне везіння до кінця цього тижня - 14 лютого. Павло Глоба дав пораду цим щасливчикам, як правильно прожити цей період, використовуючи унікальні шанси, даровані самим Всесвітом.

Про це повідомляє dailyhoro.

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Близнюки

Цей тиждень стане для Близнюків дуже продуктивним і принесе багато успіху в творчих заняттях. Не виключено, що вас винагородять фінансово. Пощастить Близнюкам і в особистій сфері - вас чекає романтика, нові знайомства, початок стосунків. Спілкування піде Близнюкам на користь. На вихідних вам краще присвятити себе поїздкам, прогулянкам і зміні обстановки. А ось самим несприятливим днем тижня стане 13 лютого - можуть прокинутися токсичні налаштування, негативні думки.

Терези

Терези чекає неймовірно яскравий і сприятливий період для нових знайомств - як ділових, так і любовних. Павло Глоба каже, що представники знаку на цьому тижні можуть сміливо міняти місце роботи, а також активізуватися в пошуках другої половинки. Можна зустрічатися з друзями, займатися спортом, відвідувати нові місця, подорожувати. Також дуже корисно буде займатися навчанням і отриманням нових знань.

Скорпіон

У Скорпіонів настають швидкі зміни в житті. Можна купувати нові меблі, робити перестановку. Астролог стверджує, що цей тиждень ідеальний для покупки нерухомості. Можна займатися шопінгом, підписувати важливі папери. Несприятливим днем може стати 10 лютого. В цей день домашні справи і турботи можуть стати причиною сварок з близькими людьми. В інші дні тижня і особливо на вихідних краще, навпаки, займатися частіше домашніми справами.

Раніше український таролог також розповіла всім знакам Зодіаку, що їм готує новий тиждень.

А ось астролог Аріна Артуровна назвала важлива подія кінця лютого, яка буде впливати на життя кожного з нас.

Крім того переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов розповів, кому лютий готує великі успіхи в коханні.

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