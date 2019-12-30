Особняк за 15 млн доларів: на день народження Кейт Міддлтон принц Вільям підготував масштабний сюрприз

Кейт Міддлтон 9 січня відзначає день народження! Герцогині Кембриджській виповниться 38 років. Так що королівській сім'ї Великобританії, незважаючи на минуле Різдво, попереду ще багато свят! Особливо "заморочуватися" доведеться принцу Вільяму. 37-річний герцог Кембриджський вже приготував для своєї коханої дійсно роскошній сюрприз. Безумовно, монарх не збирається економити. І, як повідомили інсайдери королівського двору, Вільям вже встиг неабияк витратитися. Кейт Міддлтон на її 38-річчя чекає подорож!

Отже, як повідомляють інсайдери, принц Вільям організував для принцеси Кетрін поїздку на екзотичний і дуже мальовничий острів Мюстік. Це острів у складі архіпелагу Гренадіни, розташований в 11 км на південний схід від острова Бекія. Входить до складу Сент-Вінсента і Гренадін. Як відомо, герцогиня Кембриджська відрізняється своєю любов'ю до активних видів спорту, а також подорожей. Так що подарунок принцесі напевно сподобається.

Своїх батьків у поїздці також будуть супроводжувати діти: принцеса Шарлотта, а також принци Джордж і маленький Луї.

“Вільям хоче відвести всю сім'ю подалі від усього, не шкодуючи грошей. Для Кейт це буде великий сюрприз!" - повідомляє джерело.

Також відомо, що вартість вілли, де зупинитися велика сім'я, становить 15 млн доларів. Тут сім спалень, величезний басейн, особистий шеф-кухар, панорамні вікна, спортивний зал і тенісний корт.

Як відомо, наявність тенісного корту - дуже важливо для герцогів Кембриджських, тому що старші діти і сама Кейт Міддлтон активно грають в теніс на професійному рівні.

"Щоб провести час наодинці, Вільям замовив СПА-процедури, уроки серфінгу і дайвінгу", - додав інсайдер.

Відпочивати Кейт і Вільям будуть з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Проте перш ніж відправитися на лазурний берег острова Мюстік, королівська сім'я зустріне Новий рік на гірськолижному курорті в компанії з батьками Кейт - Керол і Майкл Міддлтон.

До речі, три роки тому Міддлтон і принц Вільям з сином Джорджем і донькою Шарлоттою каталися на схилах Альп.

Відомо, що монарша родина пробуде на гірськолижному курорті аж до перших чисел січня 2020 року. І якщо раніше малюка принца Луї доводилося залишати вдома в Англії. То в цьому році однорічний малюк нарешті проведе Новий рік у колі батьків і старших брата з сестрою.

Нагадаємо, раніше королівський фотограф показав три кращих фото монаршої родини за 2019 рік.