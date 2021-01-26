Олег Винник виступив на шоу "МАСКА" в образі Буйвола і став п'ятим зоряним детективом, який буде вгадувати, хто із знаменитостей ховається під неймовірними масками.

Для того, щоб максимально заплутати журі - Олю Полякову, NK Настю Каменських, Андрія Данилка і DZIDZIO, артистові довелося вдатися до деяких маніпуляцій з голосом. Про це він розповів у програмі Ранок з Україною.

Винник каже, що ніяких спеціальних апаратів" вони не використовують, а самі маскують свій голос.

"Як правило, змінюється форманта", - розповідає співак і показує, як по-різному можуть "звучати" виконавці. Одні співають горлом, інші - грудьми. В цьому і полягає таємниця "не свого голосу", щоб заплутати зоряних детективів шоу "МАСКА".

Винник каже, що форманту можна змінювати самому. Але якщо необхідно заспівати "різними голосами" багато пісень, то це - пекельна праця. Артист зізнався, що багатьох своїх колег він просто не впізнав.

Для шоу артист вибрав пісню Крістіни Соловій "Тримай", яку стилізував під Rammstein.

Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА" (відео: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Зазначимо, що хоча другий випуск шоу "МАСКА" перенесли через трагічні події у Харкові, організатори все ж відкрили таємницю Буйвола в суботу 23 січня. А повний випуск можна буде побачити вже 30-го числа.

Раніше Олег Винник розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися через важезний костюм на шоу "МАСКА".