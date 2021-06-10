Вогняний Марс у Леві: кому цей період принесе неприємності, а кому пощастить

За словами експерта, Марс у Леві дає колосальну енергію, волю, творчі здібності, визнання, похвалу і багато лестощів.

Зазвичай це прекрасний час для починань, але не зараз, так як ця подія збігається з ретроградним Меркурієм, статичним Юпітером і Нептуном.

"Тому краще обмірковувати грандіозні ідеї, радитися, а приймати рішення і діяти вже в липні. Як і в Овні тут буде присутня відмінна зубаста хватка за справу, проект, людину, підприємливість, але на відміну від Овна, у Лева сильніше твердість і цілеспрямованість, так як це фіксований і постійний знак. Природний талант керівника, так як самовпевненість людей в такий період викликає у інших довіру. Хочеться бути найпершими, добре усуваються суперники", - розповідає експерт.

Період прекрасний для занять творчістю, ютюбом, дітьми, хобі, для участі в різних змаганнях. Організація заходів, ігор, навчання та школи підуть продуктивно.