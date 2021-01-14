Одягайтеся тепліше: в Україну йдуть страшні арктичні морози

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу буде холодна, місцями можливі сніг, ожеледиця. Температура повітря почне швидко опускатися і місцями досягне до -23 градусів.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, в Україну заходить маса арктичного походження, яка несе з собою сильні морози.

"Вже в найближчу ніч температура повітря знизиться до -5 -12 градусів, найхолодніше в північній частині, на сході -3 -7 градусів, у південній частині 1-4 градуси морозу. Завтра вдень буде холодно, морозно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4 -11 градусів, на півдні затримаються вище градуси, 0 -3", - попередила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що на дорогах країни ожеледиця, сніг буде йти періодично, нерівномірно, місцями невеликий і помірний. Наприкінці тижня морози посиляться.

"Далі, в кінці тижня, похолодання посилиться до нічних -15 -23 градусів, вдень очікується -10 -15 градусів", - спрогнозувала Діденко.

У Києві вона пообіцяла холодну морозну погоду і закликала одягатися тепліше.

"У Києві п'ятниця буде холодною – одягайтеся тепло. Очікується 10-12 градусів морозу. На вихідних і на початку наступного тижня, на Святий вечір, на Водохреща, морози в столиці зміцніють до нічних -15 -20 градусів. Послаблення морозів очікується з 21 січня", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату похолодання до -21 градусів.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди в Україні на Водохреща.