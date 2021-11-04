Листопадовий молодик в Скорпіоні: кому він принесе велике везіння, а кому - невдачі

"Місяць, що перебуває в Скорпіоні в даний період, чинить експресивний вплив на те, що відбувається навколо людини. У цей час людям більш властива активність у всіх справах, що нерідко призводить до проявів агресії, примхливості, сарказму у відносинах, і нерідко навіть - до ксенофобії", - говорить експерт.

Астролог рекомендує звернути більше уваги на внутрішні переживання, адже на даному етапі можуть наростати образливість, запальність, а морально слабкі люди можуть бути схильні до негативних і навіть суїцидальних думок.

А ось людям з сильною волею впоратися з кризовими ситуаціями буде набагато простіше.

Разом з тим, варто відзначити і помітне загострення лібідо в інтимному житті під час повного місяця в Скорпіоні.

"Не менш складний цей період і для людей, сильно схильних до почуття ревнощів. Зараз будь-який привід, навіть самий незначний і неіснуючий, може породити у них масу сумнівів, переживань і внутрішніх терзань", - говорить Аріна.

Астролог рекомендує не з'ясовувати стосунки, не намагатися фанатично прояснити ситуацію. Це ні до чого не приведе, а може тільки погіршити ваше становище.

Великий інтерес в листопаді також виникає до містики і потойбічного світу.

"Діти стають більш зухвалими, про послух навіть не може бути й мови. Тут важливо простежити запобігання булінгу стосовно тих, хто слабший і молодший за них", - додала астролог.

Сприятливо листопадовий молодик для:

взаємної співпраці - як на роботі, так і в плані фрілансу;

інтелектуальної та наукової діяльності - час надзвичайно сприяє викладачам, письменникам, тим, хто веде дослідницьку роботу;

прийняття серйозних рішень з метою підвищення і зміцнення особистого авторитету;

укладення вигідних угод, договорів про співпрацю;

пошуку давно загублених речей і предметів, початку ремонтних робіт;

хобі з елементами суперництва - полювання, риболовля, спорт;

придбання або оновлення особистих транспортних засобів, гаджетів і різної техніки для дому;

покупки живності та антикваріату;

прибирання саду і дачних ділянок з метою підготовки до зими.

А ось ці справи краще відкласти на потім:

не варто позичати або давати гроші в борг;

краще не конфліктувати через свою недовірливість;

Наостанок астролог порадила не зловживати великою кількістю алкоголю або різними препаратами.