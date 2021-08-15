Нові знайомства і несподіванки: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 16 по 22 серпня

Гороскоп на серпень говорить про те, що останній місяць літа стане досить спокійним періодом. Кардинальних змін зірки не обіцяють, а ось море емоцій і приємних несподіванок буде багато.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 16 по 22 серпня. Про це інформує портал Lunday.

Овен

Тиждень принесе позитивні зміни в особистому житті. Можуть бути перспективні знайомства, які допоможуть реалізувати ваші мрії. До середи чекайте допомоги від знайомих у розв'язанні робочих питань. Пощастить тим, хто знаходиться в пошуку роботи, про вас допоможуть згадати колишні роботодавці. Удача чекає в інвестуванні та відкритті нового бізнесу. У середу відкладіть поїздки та переговори. На вихідних вас чекають позитивні емоції та відпочинок.

Тілець

У перші дні очікується занепад сил і втрата працездатності. Не перенапружуйтеся - працюйте стільки, скільки можете. В середині тижня можуть надійти цікаві ідеї з приводу нової справи або роботи. Якщо у вас заплановані великі покупки, інвестиції, оформлення кредиту – середа буде вдалою. З вечора п'ятниці та до неділі не робіть ніяких кардинальних кроків в плані кар'єри - можете пролетіти.

Близнюки

Перша половина тижня стане не дуже вдалою. Можуть бути непередбачені ситуації, нервування, в спілкуванні з близькими – неприємності та скандали. З середи Близнюкам доведеться заспокоювати нерви, і вживати заходів щодо усунення неприємностей. В кінці тижня зверніть увагу на візити до родичів. Негаразди підуть і можуть з'явитися цікаві ідеї з приводу додаткового заробітку.

Рак

Весь тиждень буде завантажений роботою, побережіть сили та енергію. Вашим кардинальним рішенням можуть перешкодити - не починайте нічого нового. У четвер утримайтеся від покупок і будь-яких фінансових операцій. А ось вихідні принесуть Ракам прекрасний настрій, цікаві поїздки та море позитивних емоцій.

Лев

З понеділка ви станете дуже популярні у протилежної статі. Можливі доленосні зустрічі, які в майбутньому переростуть в серйозні захоплення. В цілому на цьому тижні зірки обіцяють багато різних, але приємних подій. П'ятниця і вихідні будуть менш позитивними, можуть бути труднощі. Повний місяць може спровокувати сварку.

Діва

Тримайте себе в руках і не реагуйте на будь-які провокації на початку тижня. Якщо не зможете впоратися з почуттями, то є ризик сварки з дорогим вам людиною. З середи всі конфлікти почнуть легко вирішуватися, а самотні Діви зможуть зустріти свою любов. В кінці тижня займіться домашніми справами - ви давно не звертали на них увагу.

Терези

Тиждень почнеться з активності, енергії й в вас прокинеться харизма. Дні будуть наповнені невідкладними справами та особливо в кар'єрі пощастить представникам мас-медіа, журналістам і рекламникам. Люди з даром переконання зможуть укласти вигідні угоди та просунутися по кар'єрних сходах. У середу можуть спливти неприємні факти про близьку людину. Вихідні пройдуть в тиші та спокої, відпочиньте.

Скорпіон

Ваші фінансові позиції вийде зміцнити з понеділка по четвер. Можливі знайомства з потрібними для справи людьми, вони можуть бути з різних соціальних кіл. Місяць подарує вам масу енергії та успішними стануть пошуки додаткової роботи та інвестиції. В кінці тижня стримайте свою гординю - вона може зіграти погану службу в спілкуванні з близькими людьми.

Стрілець

Настає винятковий період у сфері особистого життя і роботи – вас чекає успіх. Вам можуть запропонувати переїзд в інше місто на нове місце проживання і ваша згода зіграє велику роль у вашому майбутньому. Грошей вистачить найближчим часом і на відпочинок, і на дорогі покупки. На вихідних порадує активний відпочинок і позитивні емоції.

Козоріг

Не будуйте грандіозних планів на початок тижня - може елементарно не вистачити сил на все. Якщо ваша робота пов'язана з розумовою працею - не працюйте на знос. У середу зможете здійснити давно задумане, це може стосуватися кар'єри або бізнесу. Не викладайтеся тільки по повній, а на вихідних можете знову сміливо робити нові кроки.

Водолій

Проблем на цьому тижні майже не буде, тільки успіх і везіння. Нові знайомства принесуть масу позитивних моментів. Не сидіть вдома, особливо в першій половині тижня. Творчим особистостям зірки подарують натхнення і нові ідеї. У середу і четвер не проявляйте поспіх, а на вихідних звертайте увагу на знаки та слухайте свою інтуїцію.

Риби

У понеділок і вівторок можуть бути негаразди на роботі. Не варто в ці дні витрачати багато грошей на покупки. Слідкуйте за документами та не призначайте на першу половину тижня важливі переговори. У середу вирушайте на культурний захід – на виставку, в музей або в кіно. На вихідних може бути погіршення самопочуття, відчуття втоми – відпочиньте.