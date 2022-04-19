Навертаються сльози і хочеться страшно мстити: Добринін розповів про жахи Бучі

Він каже, що спочатку важко було повірити, що стільки є хворих умів, які можуть піти на таке, вбивати мирне населення, вбивати людей. На другий день війни Микита вже стояв з автоматом. Дружина, Даша Квіткова, плакала, але відпустила.

Дашу з сином Левом Микита відправив на захід України, упевнився, що вони в безпеці і повернувся в ТрО.

Після Бучі плакали найсильніші чоловіки.

"Найжахливіше, що відбувалося - це Ірпінь, Буча, Гостомель. Якими б сильними не були чоловіки, якими б воїнами вони не були, а все одно, коли бачиш ці кадри або перед собою, просто навертаються сльози. І з'являється бажання страшної помсти. І я впевнений, що помста буде, вона вже потихеньку йде до тих людей, які це все зробили. Це було для мене найстрашнішим, найболючішим", - каже Добринін.

Він додав, що йому також страшно усвідомлювати те, що Буча, Ірпінь і Гостомель - це не єдині міста, які постраждали і ще можуть постраждати від російських окупантів.

Важко також, каже Микита, коли ти на посту, і до тебе доходять новини, що повз твій будинок пролітають винищувачі або спрацьовують ППО, а твої рідні вдома.