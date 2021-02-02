Настя з Уханя знову покинула Україну: з'явилися гарячі фото дівчини на березі океану

Настя Зінченко відправилась на Занзібар (колаж РБК-Україна)

Українка Анастасія Зінченко, відома багатьом як "Дівчина з собачкою з Уханя", оговталася від коронавірусу та вирушила в подорож на знаменитий острів Занзібар, Танзанійський архіпелаг біля східного берега Африки. На сонячних пляжах курорту блогерка і екс-модель відпочиває зі своїм коханим, головою міграційної служби України Максимом Соколюком.

Дівчина опублікувала у своєму Instagram яскраві та "гарячі" кадри з поїздки та поділилася враженнями від екзотики.

Анастасія показала забавний ролик, як її "хапають" на кухні з напоєм в руках і "викидають" вже в купальнику прямо в теплу воду на узбережжі.

Відео: Анастасія Зінченко показала, як відпочиває на курортному Занзібарі

Також дівчина похвалилася витонченою фігурою, показавши у stories знімок в купальнику на пляжі.

Настя Зінченко позує на пляжі Занзібара в купальнику (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

Дівчина зізналася, що незважаючи на використання кремів від сонця, через сильну спеку на початку лютого на Занзібарі вони з обранцем все-таки "підгоріли".

Анастасія Зінченко з Максимом Соколюком на Занзібарі (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

Зінченко показу кадри з дискотек на пляжі та кафе, як виглядають магазини і місцеві будиночки, порівняла вулиці на Занзібарі з "одеською Аркадією", розповіла про поїздку по найближчих селах і поскаржилася на "злих дітей", які кидають у машини камінням.

Настя "з Уханя" вирушила в подорож на Занзібар і поділилася враженнями від відпочинку (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

"Для мене, тут фруктовий рай! Саме час набратися вітамінів і порадувати свій імунітет", - пише Настя.

Анастасія Зінченко розповіла про відпочинок на Занзібарі (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)

Раніше ми писали про те, що дівчина з собачкою з Уханя розбила сім'ю глави міграційної служби України.