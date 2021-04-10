Починається напружений період: астролог попередила про важливі події квітня

За даними фахівця, з 11 квітня починається напружений період, коли ми повинні будемо пройти через певні труднощі, важкі емоції, тиснучі обставини, некомфортні умови, потрібні вольові рішення і подолання перешкод для подальшого просування.

Цьому буде сприяти планета Плутон - безпосередній управитель знака Овен, який перейде на статичний рух і розгорнеться у зворотний рух 29 квітня і його напруга, якою він буде обдаровувати Сонце, Венеру і Меркурій.

"Ця планета відповідає за маси людей, переслідування, чужі та великі гроші, маніпуляції, бізнес і вольові рішення. Боротьба за владу, свободу, гроші, любов, інформацію, гідність - так можна охарактеризувати цей період. Вами можуть скористатися у фізичному, емоційному або фінансовому контексті. Можуть бути ситуації абсолютно незалежні від вас і вашої волі, прихована небезпека, інтриги, маніпуляції, гра за вашою спиною", - розповідає астролог Lite.

Такі закулісні дії можуть мати відношення до колаборацій, ділових операцій або справ, спільних фінансів, спадщини, податків, аліментів, чужих грошей і позик.

У фінансових угодах і бізнесі чекають важкі ділові рішення і занепокоєння. Цінні особисті речі, власність, інформацію, гроші слід ретельно приховувати та не розголошувати - це час активізації шахраїв.

За будь-яку ціну слід уникати кримінальних елементів, оскільки існує небезпека фінансового вимагання або насильницьких дій. Спробувавши маніпулювати ситуацією або використовувати в особистих цілях чужу інформацію чи ідеї, ви можете зіпсувати собі репутацію, як мінімум, або отримати бумеранг.

Попри такий напружений період, при терплячому, розумному відношенні до подій можна домогтися значного розвитку в будь-якій сфері життя. Щоб проникнути в суть будь-якої проблеми або ситуації, потрібні шалена концентрація, витривалість і наполегливість. Якщо ви хочете добитися успіху в цей період, ці якості вам просто необхідні. Найкраща стратегія такого періоду - відкрита боротьба, обдумані вчинки і пильне спостереження, вважає астролог. Не розкривайте свої плани, але і не зловживайте довірою.

В особистих стосунках період характеризується агресивною сексуальною поведінкою, ревнощами, підозрілістю, недовірою і "юзанням" один одного. Існує схильність бути грубим, забіякуватим і безсердечним зі своїми дітьми та зі своїми близькими людьми. Можуть розхитуватися минулі емоційні прихильності й відносини. Те, що буде сказане чи зроблене, навіть ненавмисно, зачепить минулі почуття, глибокі пристрасті, гнів і досаду.

Також не варто прагнути викликати заздрість, оскільки негатив і хейт будуть колосальним. Ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей.