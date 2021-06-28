Початок липня 2021 подарує неймовірну грошову удачу трьом особливим знакам Зодіаку

Гороскоп на липень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким усміхнеться фінансова удача на самому початку місяця. Ці щасливчики зможуть просунутися в кар'єрі, підвищити свій фінансовий статус, та й в цілому відчути себе на хвилі успіху.

Телець

Перший тиждень липня подарує Тельцям дуже сприятливий час для нових ділових знайомств і подорожей. Астрологи кажуть, що цей період потрібно використовувати для просування в кар'єрі або успішного розвитку свого бізнесу. Можливі багаті подарунки, пожертвування, фінансова допомога з боку.

Рак

Ракам сміливо можна витрачати гроші на розваги - грошей вам буде вистачати. Це може бути щось, що пробудить нові емоції, залишить яскраві спогади. Можна відправитися в подорож, відвідати нові місця, побалувати себе смаколиками. У справах вкрай приймати зважені рішення, щоб не зіпсувати свою репутацію.

Стрілець

Стрільцям зараз можна здійснювати свої давні мрії. Наприклад, зробити дороге і важливе придбання. А щоб не утворилася діра в бюджеті, вам не завадить невелика встряска. Можна взяти роботу додому або, навпаки, позапланову відпустку за свій рахунок і відправитися в далеку поїздку, на дачу.