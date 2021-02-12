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Морози прийдуть в Україну надовго: синоптик зробила важливе попередження про погоду

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі вихідні очікується дуже холодна, місцями все ще можливі снігопади. Однак циклони з опадами залишають територію нашої країни, а замість них прийдуть арктичні антициклони з дуже сильними морозами.

Про те, яка погода чекає нас найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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"За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже у найближчу добу зайде практично на всю територію України і яке буде міцнішати на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого. Серіал з північних циклонів закінчиться – снігопади та крижані дощі не прогнозується. 13-14 лютого антициклон Helida виштовхне циклони з України, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що істотні опади підуть, але в окремих районах можливі залишки періодичного снігу, оскільки циклон хоче зберегти хорошу міну навіть при поганій грі.

"На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10 -16 градусів, вдень -5 -11 градусів. У Криму і на Закарпатті тільки вдень від 2 морозу до 2 тепла. Завтра переважатиме північно-західний вітер, і він буде сильним, некомфортним, зі штормовими поривами. Так буває часто, коли йде важке холодне повітря", - повідомила Діденко.

Вона спрогнозувала в столиці сильне похолодання на вихідних і невеликий сніг.

"У Києві на вихідних – також холодно, вночі -12 -14 градусів, вдень -7 -10 градусів. На дорогах і тротуарах слизько. Місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів, циклон Volker пішов остаточно. Наступного тижня холод буде посилюватися, суттєві опади малоймовірні. Послаблення морозів очікується 21-22 лютого", - попередила Діденко українців.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий циклон принесе в Україну арктичні морози.

А також розповідали про те, що синоптики дали сумний прогноз про погоду навесні.

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