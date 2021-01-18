В Україну йде перше потепління: в яких областях морози відступлять на Водохреща

Погода в Україні на Водохреще (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на Водохреще принесе перше потепління в деякі області. Послаблення морозів торкнеться лише невеликої частини країни, а повністю "морозний сезон" завершиться вже 22 січня.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook розповіла, що буде з температурою 19 січня і в яких регіонах завтра очікується сніг.

За її словами, "атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu, близького родича циклону Goran, черкне снігом по західній частині України". Крім того, невеликий сніг можливий у вівторок в Криму.

Температура буде морозною майже всюди: вночі -17... -24 градуси, завтра вдень -9-... 15 градусів.

"А от у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчують перші рухи майбутнього потепління, там протягом дня -4... -7 градусів", - порадувала Діденко.

У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16... -19 градусів, вдень -12... -14 градусів. Серйозні опади малоймовірні. 20 січня у столиці морозів стане менше, а вдень 21-го очікується відлига.

"22-го січня "плюси" охоплять практично всю Україну", - додала синоптик.

Погода в Україні 22 січня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше кліматологи закликали українців звикати до змін клімату, і погодні рекорди скоро стануть для нас нормою.

Також провідний український метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що в найближчому майбутньому Україну очікують сильні опади, різкі штормові явища і посуха навесні.