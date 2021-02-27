Мокрий сніг і тепло: синоптики розповіли, як закінчиться зима

Погода в Україні 28 лютого принесе невеликий мокрий сніг і дощ у нічний час, вдень без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, але не сильний. Температура вночі від +2 до -3 градусів морозу, вдень до +8.
За даними синоптиків, 28 лютого мокрий сніг з дощем очікується в Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській областях. При цьому в інших регіонах очікується похмура погода. Місцями сонячно з мінливою хмарністю.
Що стосується тепла, вдень температура складе +2... +5 градусів в більшості областей, на Закарпатті до +8 градусів. При цьому сильного зниження відміток у термометрів в нічний час не очікується. Максимальні заморозки складуть до -2 градусів на заході. Переважно очікується плюсова температура. На півдні України вдень до +3... +6 градусів, а вночі 0... +3.
У неділю, 28 лютого, вночі у столиці також очікується невеликий дощ і мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0, вдень +2... +4 градуси.
Погода в Україні 28 лютого (скрін: meteo.gov.ua)
Також метеорологи попереджають, що у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 27-28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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