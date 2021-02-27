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Мокрий сніг і тепло: синоптики розповіли, як закінчиться зима

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 28 лютого принесе невеликий мокрий сніг і дощ у нічний час, вдень без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, але не сильний. Температура вночі від +2 до -3 градусів морозу, вдень до +8.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 28 лютого мокрий сніг з дощем очікується в Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській областях. При цьому в інших регіонах очікується похмура погода. Місцями сонячно з мінливою хмарністю.

Що стосується тепла, вдень температура складе +2... +5 градусів в більшості областей, на Закарпатті до +8 градусів. При цьому сильного зниження відміток у термометрів в нічний час не очікується. Максимальні заморозки складуть до -2 градусів на заході. Переважно очікується плюсова температура. На півдні України вдень до +3... +6 градусів, а вночі 0... +3.

У неділю, 28 лютого, вночі у столиці також очікується невеликий дощ і мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0, вдень +2... +4 градуси.

Погода в Україні 28 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попереджають, що у зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 27-28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше кліматологи розповіли також, до яких синоптичних змін українцям слід готуватися у 2021 році.

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