Багато дощів і низька температура повітря: коли квітень стане по-справжньому теплим

На сході країни другий тиждень квітня буде з опадами та зниженням температури вночі до -2 градусів. Сонце вийде тільки на вихідних. Середина місяця також буде з періодичними опадами й повітря почне поступово прогріватися. Більш стійке тепло варто чекати лише після 20 квітня. До +20 градусів, у східних областях підніметься тільки в останні дні місяця.

Карта погоди на квітень в Харкові

Південні області також довго будуть прохолодними та дощовими. В цьому регіоні опадів буде менше, а сонячних днів більше. Однак температура вище +10 +14 градусів буде підійматися рідко. Кінець місяця принесе потепління на кілька градусів. Вночі очікується до +8 +9 градусів, вдень від +14 до +16 градусів. Останні дні місяця будуть з дощами.

Карта погоди на квітень в Одесі

Північ України у квітні буде з похмурою і дощовою погодою. У ті дні, коли не буде опадів – очікується мінлива хмарність. Другий тиждень квітня налякає нічними морозами до -2 градусів, а після 20 числа температура піде вгору. Вдень прогріватиметься до +14 +16 градусів, вночі до +8 градусів. Кінець місяця принесе сильні дощі та потепління до +15 +17 градусів.

Карта погоди на квітень в Чернігові

У західних областях синоптики прогнозують холодний другий тиждень квітня з морозами до -2 градусів, а також дощами з мокрим снігом. Але після 12 числа картина почне змінюватися, і термометри почнуть показувати вдень від +12 до +16 градусів, вночі +5 +8 градусів. Сонячних днів у квітні буде небагато, очікується багато дощів. Кінець місяця принесе зливи та потепління до +16 градусів.

Карта погоди на квітень у Львові

У Києві другий тиждень квітня буде з періодичними дощами та невисокою температурою повітря, вночі близько 0, вдень +8 +11 градусів. Після 10 квітня почне теплішати до +12 +14 градусів.

Друга половина квітня в Києві буде з періодичними дощами й похмурою погодою. Вночі температура підніметься до +6 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +15 +16 градусів. Останні дні місяця будуть похмурими, можливі зливи, а повітря прогріється до +17 градусів.

Карта погоди на квітень в Києві