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Метро у Києві активно готують до відкриття: з'явилося відео

Lite » Стиль життя 15.05.2020 - 16:09
Метро у Києві активно готують до відкриття: з'явилося відео
Метро Києва (фото: РБК-Україна)

Метро в Києві після відкриття буде працювати за новими правилами

Метро у Києві готують до відкриття після карантину. Віталій Кличко на прес-брифінгу розповів, що метрополітен відновить роботу, як тільки уряд дозволить це зробити.

Під час простою на карантині в підземці велися ремонтні роботи: міняли рейки, ремонтували ескалатори, вагони, оновлювали вентиляцію.

"Також почали роботи по програмі доступності на станціях "Лук'янівська" та "Сирець". Зокрема, там передбачено облаштування тактильних смуг (Блоки Брайля для людей з порушенням зору. - Ред.), навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян", - розповів мер столиці.

Віталій Кличко додав, що в метрополітені проходила постійна дезінфекція кас, вагонів, входів в підземку і так далі.

Градоначальник побував у підземці і показав, що змінилося там з 12 березня - дня, коли робота метро в столиці була припинена.

Кличко показав відео підготовки метро в Києві (YouTube/КМДА)

Відзначимо, що не так давно Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відновити роботу київського метрополітену вже з 25 травня. У МОЗ відреагували на звернення, сказавши, що все буде залежати від того, чи вкладеться Київ в епідеміологічні критерії.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України метро
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