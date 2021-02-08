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Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 06:32
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого Свято 8 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

8 лютого православні християни згадують преподобного Феодора Студита, ігумена. За повір'ями, сьогодні, в один з найбільш містичних днів у році, покійні тужать за своїм рідним і ходять по землі.

Які з цим днем пов'язані заборони, традиції та прикмети, розповідає Lady.tochka.net.

Традиції дня

В цей день було заведено приходити в церкву і молитися преподобному Федору. Православні християни вірять, що святий може допомогти у зціленні від грудних хвороб і від болю в шлунку. У нього було заведено просити про здоров'я для себе і близьких.

У народі в цей день за легендами покійні "приходили" до тих, хто забув про них. Душі померлих являлися до тих, хто давно не відвідував їхні могили та не ставив свічки в церкві за упокій душі. Щоб не наслати на себе біду, було заведено залишати із зовнішньої сторони вікна гостинці, а також відвідувати могили близьких померлих у світлий час доби. Також було заведено сипати на могили золу і просити душі померлих не турбувати живих. Покійні родичі не "приходили", якщо в будинку ночувала стороння людина.

В цей день замовляли молебень за упокій душ родичів, скроплювали хату свяченою водою.

Ті, хто народився в цей день повинні були їсти горохову кашу, щоб набратися сил на весь майбутній рік.

Заборони на 8 лютого

8 лютого краще не займатися прибиранням, а особливо – миттям підлог. Вважається, що так можна позбутися всього хорошого: удачі, достатку і навіть від здоров'я.

Не рекомендується в цей день не тільки носити брудний одяг, але і допускати "брудні" думки (заздрити чи бажати зла). В іншому випадку можна втратити удачу на найближчий рік. А весь негатив цього дня повернеться в трикратному розмірі.

Також не дають 8 лютого обіцянок, які не зможуть виконати вчасно.

Категорично не можна на Федорів день конфліктувати, краще взагалі залишитися вдома, не варто планувати далеких поїздок.

Прикмети на 8 лютого

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • безвітряна і ясна погода – скоро прийде весна;
  • яка погода на Федора, така і весна буде;
  • заметіль - зимі ще довго бути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у 2021 році настане Масляна і як заведено її відзначати.

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