Меркурій здійснить перехід в знак Стрільця: кому цей час принесе небезпеку, а кому - успіх

За словами фахівця, в цей час зростає свобода спілкування. Адже такі якості, як невпевненість, скутість будуть відступати, поступаючись місцем безпосередності і щирості.

При цьому астролог попереджає, що в діловій сфері потрібно бути обережним, так як цей час надзвичайно благотворно для дачі порожніх обіцянок.

"Причому, найчастіше це відбувається не зі злим умислом, а від того, що Меркурій робить людство податливим і м'яким", - пояснила експерт.

Цей період добре підійде для поїздок за кордон на навчання або заробітки. А також отримання другої освіти, в тому числі і онлайн.

У професійній діяльності увага буде більше зосереджена на обмірковуванні своїх ідей.

"Професійне чуття буде загострено по максимуму, і ви зможете передбачити той чи інший поворот подій, прийняти правильне рішення. Від вас не вислизне жодна деталь і вчинок оточуючих", - додала експерт.

Спілкування з оточуючими може надати гарний вплив на хід думок і навіть посприяти прийняттю абсолютно нових рішень. Допомога, щира участь і підтримка колег будуть цінуватися більше, ніж просто слова.

Основним завданням в фінансовій сфері стане зміцнення матеріального благополуччя і збільшення доходів. З'явиться відмінний потенціал для повернення боргів і вирішення грошових питань.

Але істотно заощадити тут не вийде, оскільки очікуються підвищені витрати, які змусять задуматися про вкладення грошей, наприклад, в інвестиції.