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Меркурій перейде в знак Рака: кого чекає успіх в цей час, а кого - небезпеки

Автор: Світлана Мащенко

Планета Меркурій здійснює перехід в знак Рака 11 липня і пробуде тут до 27-го числа. Цей час стане особливо чутливим і інтуїтивним для багатьох людей.

Що означає ця подія, і в чому її особливість, нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

В цей час слід бути ввічливими при спілкуванні, в розмові знижувати свій тон і голос, тоді ви будете почуті.

"У ці дні люди стають чутливими до слів і інтонації, з якою вони вимовляються", - впевнена Аріна.

За словами астролога, будь-яке спілкування і враження про вас буде зіпсовано через нецензурщину, грубості, крики.

"Спробуйте зацікавити співрозмовника якою-небудь таємницею інформацією. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації та енергії, яку випромінює людина", - додала експерт.

При Меркурії в Раку люди дуже добре розпізнають брехню, нещирість, передбачають бажання.

"Зайвий раз не варто прокручувати негативні думки і копатися в минулому, собі, оточуючих. Недовіра і підступ - звичайні ситуації цього часу", - каже Аріна Артуровна.

Цей період сприятливий для:

  • опрацювання різного роду психотравм,
  • відвідування сеансів психолога,
  • заняття езотерикою,
  • НЛП.

Також з 11 по 27 липня прокидається інтерес до всього містичного і незрозумілого.

Раніше астролог також розповіла про всі події липня, які можуть вплинути на кожного з нас.

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