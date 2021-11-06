Меркурій переходить в знак Скорпіона: кому особливий період принесе зміни

За словами експерта, в цей час у людей буде проявлятися надмірна допитливість і цікавість.

"Головною метою буде здаватися необхідність пізнати істину прямо зараз, при цьому передбачено використання будь-яких методів - навіть дуже неприйнятних. Крайня підозрілість і прагнення дізнатися відразу і все - основні пріоритети в цей час", - розповідає Аріна.

А ось що погано - такий настрій може різко змінюватися на депресію і похмурі думки. Сприяють цьому погані новини, в яких нерідко превалюють теми, пов'язані зі смертю.

"Даному періоду властивий мимовільний "прихід" думок про секс. Причому досить часто вони провокують на звернення до сексологів з метою отримання допомоги для налагодження інтимного життя", - додала астролог.

На особистому фронті потрібно бути готовим до випробувань на міцність у відносинах. Будь-який з партнерів ризикує втратити все через свою нестриманість і неадекватність в поведінці.

"Кожне слово потрібно ретельно зважувати, кожен крок продумувати заздалегідь на кілька етапів вперед. Тільки так можна пережити складні часи і запобігти неприємним наслідкам", - радить експерт.

Не варто також серйозно сприймати дії, слова і вчинки хейтерів. Ними також рухає вплив планет, а тому їх "факти" і "викриття" будуть особливо саркастичні і нестерпні.

Також можуть активізуватися недоброзичливці, які давно вже виношують з вашого приводу плани помсти. Будьте готові сприйняти все належним чином, щоб не дати приводу для зловтіхи і отримання наступної хвилі несправедливого хейта.

Ще однією важливою сферою, що має безпосереднє відношення до Меркурія, можна назвати фінансовий ринок. Цей період буде успішним для оформлення і покупки цінних паперів, участі в торгах на брокерських біржах, проведення банками рекламних компаній і акцій.