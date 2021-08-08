Меркурій в Діві: астролог розповіла, які зміни принесе нам особливий час

Астролог попередила про особливу подію, яка відбуватиметься з 12 по 30 серпня. Йдеться про перехід планети Меркурій в знак Зодіаку Діва - часу чіткої інформації, планування та аналізу.

"Період хороший для того, щоб привести всі свої справи і рахунки в порядок. На переговорах і зустрічах рекомендується говорити по суті, без зайвої води. Вам варто згадати про справи та обов'язки, і почати вже працювати або посилено зайнятися пошуком роботи, якщо ви безробітний. Псевдопіар або фальшива обгортка розпізнається за версту", - вважає Аріна.

В цей час цінується конкретна і чітка інформація, яка, навіть попри те, що надходить з перевірених джерел, перевіряється ще раз, іноді і не раз або збирається з різних джерел, аналізується. Ніхто вам на слово не повірить і на емоції або провокації навряд чи піддасться.

Сприятливий цей час для: