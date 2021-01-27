Мене накрило страхом: дружина Віктора Павліка зробила особисте зізнання про вагітність

Катерина Репяхова, четверта дружина музиканта Віктора Павліка, знаходиться на 20-му тижні вагітності. Зараз дівчина почуває себе добре, але вона зізнається - були важкі часи.

На своїй сторінці в Instagram Катя розповіла про свої емоції, які вона відчувала, дізнавшись, що в ній зароджується нове життя.

"Як тільки я дізналася про те, що стану мамою, мене накрила ейфорія, потім страх. Особливо вечорами, коли я лягала спати. Мені ставало так страшно. А раптом не впораюся, раптом буду поганою мамою. А потім прийшов і токсикоз. Там вже було не до філософствувань. Було просто погано", - зізналася дівчина.

А от з другим триместром (14-27 тиждень) з'явилися енергія, сили, легкість та гарний настрій. Незабаром дівчина усвідомила своє материнство.

"Після перших ворушінь (їх я відчула на 19 тижні) прийшло повне усвідомлення, що в мені нове життя, в мені цілий Всесвіт. Я шалено щаслива і духовно наповнена, на даному етапі життя. Я дивлюся на свого чоловіка кожен день і думаю, як же багато всього змінилося за ці роки, як змінився він, як змінилися ми", - додала Катя.

Зараз дівчина продовжує активно працювати, бере участь у зйомках, і не забуває про фізичну активність. Нещодавно вона поплавала в басейні і показала свої округлі форми в купальнику.

Катерина Репяхова займається спортом (скрін: instagram.com/stories/repyahovakate)

Нагадаємо, що у травні 2020-го Віктор Павлік та його концертний директор Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною. Вони познайомилися в листопаді 2015-го, після чого закрутився бурхливий роман. Нещодавно пара оголосила про вагітність, але стать майбутнього малюка вони поки не поспішають називати.

Кілька днів тому Катерина пред'явила колишній дружині музиканта - Ларисі Созаєвій, що Віктор змушений її утримувати. Але екс-дружина не втрималася і різко відповіла 26-річній дівчині.

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