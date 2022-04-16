MELOVIN заявил об издевательствах со стороны Оксаны Марченко на Х-Факторе

MELOVIN, прославившийся благодаря шоу Х-Фактор, рассказал, какая на самом деле Оксана Марченко, жена Медведучка. Артист говорит, что образ милой, душевной и поддерживающей телеведущей был разрушен для него еще тогда, в 2015 году.

Об этом артист рассказал в своем Instagram .

По словам MELOVINа, Марченко допускала насмешки, подшучивания и язвительные комментарии касаемо его внешности.

"Линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка", - написал артист.

Еще тогда, в 2015-м, образ душевной и радужной ведущей был разбит для него еще до включения камер.

Тогда обиды артист не затаил. Они даже поздравляли друг друга с праздниками все эти годы. Теперь же у MELOVINа "сложился пазл".

"Просто, только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без Оскара. Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум", - добавил он.