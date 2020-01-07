Меган Маркл зробила перший вихід у світ 2020 у вишуканому образі нюдових відтінків

Меган Маркл і принц Гаррі два місяці відпочивали в Канаді на острові Ванкувер, де зняли будинок і насолоджувалися усамітненням і сімейним затишком разом з сином Арчі. Тепер же настав час повернутися до своїх королівським обов'язків, і монарша пара поспішила в Англію. Першим виходом у світ герцога і герцогині Сассекських став візит в Canada House – дипломатичне представництво Канади в Лондоні.

Дружина принца Гаррі з'явилася на людях в досить демократичному аутфіті. Герцогиния Сассекська обрала вишуканий образ в благородних нюдово-коричневих тонах. Меган Маркл одягла класичне пальто відтінку "кемел" від британського бренду Reiss, вартістю 375 фунтів (близько 10 800 грн.), водолазку (50 фунтів, близько 1 500 грн.) і сатинову спідницю міді (90 фунтів, близько 2 800 грн.) з колекції демократичного іспанського бренду Massimo Dutti. Вона доповнила образ замшевими туфлями-човниками теракотового відтінку від Jimmy Choo.

Скріншот фото (instagram.com/sussexstylewatch)

В якості прикрас - витончений і вишуканий браслет від ювелірного бренду Kismet, ціна якого становить близько 540 доларів.

Меган Маркл віддала перевагу максимально природньому макіяжу в нюдових тонах і об'ємній укладці з розпущеним волоссям.

Своїм візитом герцог і герцогиня Сассекські хотіли подякувати співробітникам Canada House за теплу канадську гостинність і підтримку, яку монарша пара отримала під час недавньої поїздки в країну.

Раніше стало відомо про наміри і плани принца Гаррі і Меган Маркл на 2020 рік, а також про можливе поповнення в королівській родині.