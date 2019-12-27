Що Меган Маркл і принц Гаррі з сином роблять у Канаді: очевидці повідомили цікаві подробиці

Кейт Міддлтон і принц Гаррі вирішили в цьому році проігнорувати багаторічну традицію королівської родини на Різдво! Зазначимо, що кожен рік на Католицьке Різдво велике сімейство монархів Великобританії збирається в Сандрингемському замку. Тут у них розписаний цілий день - від сніданку і спілкування з королевою до святкової вечері. Обов'язковий ритуал - відвідування церковної служби. Однак у цьому році Меган і Гаррі в колі сім'ї помічені не були! Молода сім'я полетіла на свята в Канаду. Звичайно ж, зі своїми батьками полетів і маленький син Арчі. Більш того, в поїздці молодих батьків також супроводжує мама герцогині Сассекської - Дорія Регланд.

Схоже, перше різдво принца Арчі Маркл вирішила провести виключно в колі своєї родини. При цьому в такому кроці герцогині Сассекської біографи королівського двору вже побачили бажання Меган прищепити синові американські традиції.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Стало відомо, що герцоги Сассекські відправилися святкувати Різдво 2019 в околиці Ванкувера. Принаймні, саме тут (в парку Хорт Хілл Риджинал) місцеві жителі і туристи "засікли" сім'ю. Сімейну пару також бачила власниця одного з ресторанів.

За словами очевидців, Меган і Гаррі бігали по парку. Також багато часу вони присвячують пішим прогулянкам на свіжому повітрі.

Власниця ресторану Бев Коффел зізналася, що герцоги хотіли зарезервувати столик у них, однак отримали відмову. Ресторан користується великою популярністю серед туристів. Так що герцоги не змогли б пообідати в спокої і без сторонніх поглядів.

“Це трохи хвилююче. Сподіваюся, все у них проходить добре. Вони ламають традиції і я бажаю їм всього найкращого", - повідомляє Daily Mail, цитуючи слова Бев Коффел.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва.