ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глоба назвав знаки Зодіаку, які приречені на успіх цієї весни

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 06:00
Глоба назвав знаки Зодіаку, які приречені на успіх цієї весни Фото: Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби обіцяє деяким знакам Зодіаку великі успіхи і досягнення, яких вони зможуть досягти цієї весни. Кого із щасливчиків буде супроводжувати удача - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише slovofraza.

Діва

Діви у квітні, зможуть досягти самих амбітних цілей і завдань. Астролог впевнений, що для вас немає нічого неможливого в цьому місяці. Якщо ви дійсно вірите у свій успіх, то перемога вам точно забезпечена. Глоба вважає, що Діви вирвуться вперед в багатьох життєвих аспектах. Але звертайте увагу на дрібниці - істина в них.

Терези

У квітні Терези зможуть розкрити свій творчий потенціал, сильно просунутися у творчості, захопленні, а також роботі. Цей яскравий час стане для вас дуже продуктивним. При цьому можуть бути деякі негаразди в коханні, але краще перечекати бурю. Якщо у вас з'явиться бажання відгородитися від усіх, не бійтеся його - приділіть увагу собі і своїм думкам.

Водолій

Водолії будуть на коні весь квітень, адже удача буде з вами у всіх сферах життя. Зірки допоможуть навчитися відрізняти фальшиві почуття від реальних, а поганих людей - від хороших. Не виключено, що життя Водоліїв поверне в нове русло. Астролог радить не задовольнятися малим, а прагнути до більшого, при цьому адекватно оцінюючи свої сили.

Раніше Павло Глоба також назвав знаки Зодіаку, які зможуть несподівано розбагатіти у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Свята і вихідні у травні 2021: такого місяця не було давно
Свята і вихідні у травні 2021: такого місяця не було давно