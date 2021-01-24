Маша Єфросиніна зізналася, що пережила страшний діагноз

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла своїм фоловерам про страшний діагноз, який їй поставили у 22 роки. Мова йде про безпліддя. У ті роки у неї був важкий час.

Через насиченого графіка роботи телеведуча підірвала своє здоров'я. Вона вставала о 4:30 ранку і спала всього по 3-4 години на добу. У неї зник цикл, і лікарі сказали, що вона ніколи не зможе завагітніти. Про це Єфросиніна розповіла в Instagram-сториз, коли відповідала на запитання фоловерів.

"Мені було 22. До того часу я вже три роки, як вела ранкове шоу. Три роки, як вставала о 4:30 ранку, закінчувала університет і спала по 3-4 години на добу. Мій цикл повністю зник на півтора року від такого ритму життя. Я набрала свої перші 10 кг. І отримала вирок, що навряд чи коли-небудь завагітнію", - зізналася знаменитість.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що діагноз лікарів не виправдався і зараз Єфросиніна разом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей - 16-річну дочку Нану і 6-річного сина Олександра.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розплакалася на очах у фанатів через дочку. Дівчина відлетіла на навчання в Канаду і телеведучій стало важко від того, що її поруч немає. Шанувальники ведучої відразу ж підтримали її теплими словами.

Раніше Єфросиніна розповіла, як насправді перенесла коронавірусну інфекцію.